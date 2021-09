F1 - AlphaTauri : Gasly et Tsunoda reconduits la saison prochaine

Pierre Gasly (25 ans) et Yuki Tsunoda rempilent chez AlphaTauri. L'écurie italienne et antichambre de Red Bull a annoncé mardi que le pilote français et son coéquipier japonais avaient prolongé leur contrat d'un an et seraient toujours les deux pilotes titulaires la saison prochaine. Alors que le paddock frémit déjà des premiers mouvements, avec l'arrivée officielle de Valtteri Bottas chez Alpha Romeo et l'annonce imminente que le remplaçant du Finlandais chez Mercedes sera George Russell (Williams), compatriote de Lewis Hamilton, Gasly, lui, a fait le choix de la continuité en décidant de poursuivre l'aventure chez AlphaTauri, la junior team de Red Bull qui permet aux jeunes pilotes en devenir de se faire la main avant d'avoir leur chance au sein de la prestigieuse écurie autrichienne. Le Rouennais, en dépit de son jeune âge, a déjà eu l'honneur de défendre les couleurs de l'équipe chère à Christian Horner, en 2019. Le héros du Grand Prix d'Italie, l'année dernière à Monza, où il était devenu le premier Français à s'imposer depuis le succès d'Olivier Panis à Monaco en 1996, ne s'est toutefois pas éternisé chez Red Bull, la faute à des résultats décevants et à un rythme de croisière qu'il n'avait jamais trouvé.

Gasly a trouvé l'équipe qui lui correspond