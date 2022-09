F1 : Alonso s'est senti plus désiré par Aston Martin que par Alpine

C’est une des décisions qui a mis le feu aux poudres. Revenu en F1 l’an passé avec Alpine après une parenthèse de deux ans en endurance et sur le Dakar avec Toyota, l’ancien double champion du monde ne poursuivra pas l’aventure avec l’écurie française. S’il y avait une volonté de la part de l’Espagnol de rester au sein de l’écurie avec laquelle il a écrit les plus belles lignes de sa carrière, ce dernier a finalement cédé aux sirènes d’Aston Martin, écurie dans laquelle il va remplacer dès 2023 Sebastian Vettel aux côtés de Lance Stroll.

Récemment interrogé par DAZN, Fernando Alonso a donné un élément de contexte permettant de comprendre sa décision. « C’est à cause du désir que j’ai vu chez Aston Martin de m’avoir et peut-être de ce qui me manquait chez Alpine, a-t-il déclaré au fil de cet entretien. Ou l’amour que je n’ai peut-être pas eu ici. »

Alonso frustré de ne plus être aux avant-postes



Alors qu’Alpine se bat pour la quatrième place du championnat constructeurs face à McLaren et reste à bonne distance du trio de tête, Fernando Alonso a confié que cette situation lui fait ressentir « l’impuissance et la frustration de ne pas être capable de performer au plus haut niveau, ou de ne pas pouvoir goûter aux podiums et aux victoires ». L’Asturien a également mis en avant ce qu’il présente comme « le mauvais côté de la F1 ». « On pense souvent à l’année prochaine, c’est comme au football, au troisième match on dit ‘Pensons à l’année prochaine’, a-t-il confié.

Ici tout est fixé et vous savez chaque dimanche la position dans laquelle vous allez être. C’est un peu la tristesse de notre sport. » Si l’écurie Aston Martin est ambitieuse pour l’avenir, avec notamment la construction d’une nouvelle usine répondant aux exigences les plus importantes, elle végète à la 9eme et avant-dernière place du classement constructeurs, avec la seule Williams qui a inscrit moins de points cette saison.