F1 - Alfa Romeo : Zhou reste en 2023

Seulement 6 points pour Zhou en 16 Grands Prix

Zhou Guanyu aura droit à une deuxième saison en Formule 1 ! Le pilote chinois de 23 ans a été prolongé ce mardi par l'écurie Alfa Romeo, et il sera donc toujours aux côtés de son coéquipier Valtteri Bottas (sous contrat jusqu'en 2025) la saison prochaine. « Je suis heureux et reconnaissant envers Alfa Romeo F1 Team pour l'opportunité de faire partie de l'équipe pour une autre saison. Atteindre la Formule 1 était un rêve devenu réalité et le sentiment de participer pour la première fois à une course vivra en moi pour toujours : l'équipe m'a incroyablement soutenu, m'a accueilli dès le premier jour et m'a aidé à m'adapter au plus complexe des sports automobiles.Il y a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à développer mais j'ai confiance en notre travail : j'attends avec impatience le prochain chapitre de notre histoire ensemble. »Le patron de l'écurie Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a également hâte de voir ce que son jeune pilote peut donner en 2023, avec un an d'expérience derrière lui. « Je suis impatient de continuer à travailler avec Zhou. Dès le premier jour avec l'équipe, lors des tests d'Abu Dhabi l'année dernière, il m'a impressionné par son approche de travail et c'est toujours un trait très positif. Nous savions qu'il était rapide, mais la façon dont il s'est adapté à la Formule 1 en si peu de temps a été l'une des meilleures surprises de notre saison. C'est un gars très sympa, tout le monde dans l'équipe aime à la fois sa personnalité et son attitude.. Il aura cette expérience sur laquelle s'appuyer la saison prochaine, et je suis sûr qu'il fera un autre pas en avant alors que nous continuons à développer notre équipe. » Sacré champion d’Asie de Formule 3 et troisième du championnat de Formule 2 en 2021, Zhou Guanyu, a signé des débuts mitigés en Formule 1, avec seulement 6 points inscrits en 16 Grands Prix (contre 46 pour Bottas), ce qui le place au 17eme rang provisoire du championnat du monde à six courses de la fin. Il a également été victime d'un spectaculaire accident au GP de Grande-Bretagne, dont il est heureusement sorti indemne. Avec cette prolongation de contrat de Zhou, il ne reste plus que trois baquets libres en 2023 : un chez Alpine, un chez Haas et un chez Williams.