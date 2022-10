F1 - Alfa Romeo : Pourchaire pilote de réserve en 2023

Vasseur : "Nous avons été impressionnés par ses progrès constants"

Deux pilotes français seront en Formule 1 la saison prochaine, Esteban Ocon et Pierre Gasly chez Alpine. Un troisième aurait sans doute rêvé d’un baquet dans la catégorie-reine du sport automobile, mais il devra se « contenter » d’un statut de pilote de réserve. Théo Pourchaire, âgé de 19 ans et actuel deuxième du championnat du monde de Formule 2 (sans espoir de remporter le titre, déjà dévolu à Felipe Drugovich), défendra les couleurs d’Alfa Romeo, derrière les titulaires Valtteri Bottas et Guanyu Zhou. Dans huit jours, le natif de Grasse aura l’occasion d’effectuer ses premiers tours de roue dans la monoplace rouge et blanche, à l’occasion de la première séance d’essais libres du Grand Prix des Etats-Unis à Austin, où il prendra la place de Bottas. « Je suis ravi de faire mes débuts en essais libres à Austin ; ce sera ma deuxième fois au volant d'une voiture de Formule 1, mais d'une certaine manière, j'aurai l'impression que c'est la première fois, car cette fois ce sera pendant une séance officielle de Grand Prix.: j'ai hâte d'être sur la bonne voie et je m'assurerai d'en tirer le meilleur parti », s’est réjoui le pilote français, membre de la Sauber Academy depuis 2019.« Théo a réalisé d'excellentes performances au cours de cette saison, ainsi que lors des années précédentes. Nous travaillons en étroite collaboration avec lui depuis près de quatre ans maintenant, en tant que membre de notre Académie, et nous avons été impressionnés par ses progrès constants et son développement en tant que pilote d'abord et, ce qui est tout aussi important, en tant que personne. Nous sommes ravis de lui offrir sa première sortie d'essais libres la semaine prochaine :, car il aidera l'équipe à recueillir des données précieuses avant le Grand Prix des États-Unis », s'est félicité de son côté le patron de l'équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur. A lui désormais de faire ses preuves pour essayer de monter en grade en 2024, sachant que Zhou n'est sous contrat que jusqu'e 2023 (et Bottas en 2024).