F1 – Alfa Romeo : Callum Ilott nommé pilote de réserve

Après Robert Kubica, Alfa Romeo tient son deuxième pilote de réserve pour la saison 2021. Il s’agit de l’Anglais de 22 ans Callum Ilott, vice-champion du monde 2020 de Formule 2, avec trois victoires et cinq poles au compteur. Le natif de Cambridge a déjà effectué des essais pour Alfa Romeo en 2019 et en 2020 et connait donc un peu la maison. « Je suis très heureux de rejoindre l’équipe pour cette saison et je tiens à remercier Alfa Romeo Racing Orlen et la Ferrari Driver Academy pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Les deux sessions que j'ai eues avec l'équipe au cours des deux dernières années ont été extrêmement utiles pour m'habituer au fonctionnement d'une équipe de Formule 1 et je suis convaincu que je peux prendre le relais dans mon nouveau rôle de pilote de réserve chez Alfa Romeo Racing Orlen. J'ai hâte d'être dans la voiture et d'aider l'équipe à poursuivre sa progression », s’est réjoui Ilott.

Ilott au Portugal ce week-end

« Je suis ravi d'accueillir Callum dans notre équipe : son parcours dans la série junior a été impressionnant et il est sans aucun doute l'un des jeunes pilotes les plus talentueux à gravir les échelons. Il a déjà travaillé avec nous, laissant à chaque fois une impression durable grâce à son éthique de travail et à ses bons retours, et je suis convaincu qu'il sera un ajout très positif à Robert Kubica, qui sera indisponible à plusieurs reprises en raison de ses autres courses. Callum aura un programme chargé et nous avons hâte de le revoir sur la bonne voie ce week-end », a réagi de son côté Frédéric Vasseur, le patron de l’écurie. On verra donc Callum Ilott ce week-end au Portugal pour la troisième manche du championnat du monde, au côté des titulaires Kimi Raïkkönen et Antonio Giovinazzi.