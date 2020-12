F1 - Abu Dhabi (EL1) : Verstappen devant Bottas et Ocon

Hamilton seulement 5eme, les Ferrari hors du Top 10

Deuxième dimanche dernier d'un Grand Prix de Sakhir très mal négocié par les Mercedes, Esteban Ocon avait signé là à 24 ans le tout premier podium de sa carrière. Visiblement, notre jeune représentant n'est pas rassasié et semble en vouloir toujours plus. Au volant de sa Renault, le héros du week-end dernier avec le Mexicain Sergio Perez, vainqueur de la course, a démarré très fort également ce dernier week-end de la saison, ce vendredi sur le circuit de Yas Marina, enque rêvait de disputer le miraculé Romain Grosjean avant de devoir déchanter. Lors d'EL1 marqués par la panne de son coéquipier australien Daniel Ricciardo ainsi que par le tête à queue d'Alex Albon (Red Bull), qui signe néanmoins le quatrième chrono (1'38”547), Ocon a été devancé par Valtteri Bottas (Mercedes) et par une autre Red Bull, conduite par Max Verstappen, malheureux le week-end dernier (il avait abandonné le GP dès le premier tour).Le bouillant Néerlandais s'est montré le plus rapide (1'37”378), mais cela s'est joué à rien, puisqueGêné par des soucis de freins lors de cette séance, Lewis Hamilton (Mercedes), finalement partant pour ce dernier rendez-vous d'une saison venue le consacrer pour la septième fois en carrière, a dû se contenter du cinquième temps, sachant que c'est en pneus durs que le Britannique a bouclé le meilleur de ses 24 tours (1'38”744). Si Pierre Gasly (Alpha Tauri), deuxième Français de ces EL1, termine avec le neuvième temps, les Ferrari, à l'image de cette saison encore un peu plus ternie jeudi par la démission de leur patron Louis Camilleri, ratent encore le Top 10 (Charles Leclerc se classe 10eme, Sebastian Vettel, 14eme). Mick Schumacher, qui remplace Grosjean dans le baquet de la Haas, signe l'avant-dernier temps.