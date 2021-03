Essais de pré-saison (J3) : La dernière journée dominée par Max Verstappen et Red Bull Racing

The @Aramco Pre-Season Test in Bahrain has officially come to an end 🇧🇭@Max33Verstappen was the fastest overall, with a lap time of 1:28.960 🚀#F1 #F1Testing @redbullracing pic.twitter.com/wwcDMCYYoZ

Les écuries de Formule 1 sont désormais en ordre de marche. A deux semaines de la première manche de la saison 2021, la dernière journée des essais de pré-saison a permis aux dix formations de compiler un maximum de données et de conclure un riche programme d’expérimentations sur leur monoplaces 2021. Huit dernières heures de roulage qui a vu Max Verstappen, avec l’aide des pneus les plus tendres qui seront disponibles pour le Grand Prix de Bahreïn, aller chercher le meilleur temps (1’28’’960). « C’était une bonne journée de plus et nous avons pu dérouler notre programme, a confié le Néerlandais dans un communiqué de son équipe. Je pense qu’on peut dire que ça a été un bon week-end mais, bien évidemment, cela ne donne aucune garantie avec toutes les équipes qui avaient des programmes différents. Dans deux semaines, nous verrons où est notre vraie place mais, de manière générale, je dirais que la voiture se comporte bien et je suis impatient de courir. » Au volant de la RB16B, Sergio Pérez a signé le huitième temps de la journée. Mais le seul qui a tenu le rythme de Max Verstappen, au prix d’avoir monté les gommes les plus tendres fournies par Pirelli, c’est... Yuki Tsunoda. Alors que Pierre Gasly a suivi son programme avec un 12eme temps dans la matinée, le Japonais a pu passer à l’attaque pour échouer à 93 millièmes de la marque de référence. Carlos Sainz Jr a également pu s’essayer à cet exercice au volant de la Ferrari mais la différence est de six dixièmes par rapport à Max Verstappen. Mais, pour Mattia Binotto, l’objectif a été atteint. « Une des nos priorités était de tirer le maximum du peu de temps disponible afin de comprendre le comportement de la SF21 et nous y sommes parvenus. J’ai l’impression que nous nous sommes améliorés dans beaucoup de secteurs par rapport à la saison passée. »Seul au volant de l’Alfa Romeo ce dimanche, Kimi Räikkönen a été le plus assidu en piste avec 165 tours et le meilleur à huit dixièmes du temps de Max Verstappen. Une journée que le Finlandais a qualifiée de « positive » avec son flegme légendaire. « Lors des essais, les temps n’ont pas de signification et, à l’heure actuelle, nous ne savons pas quel est le niveau de performance des autres écuries. Mais nous savons comment se comporte notre voiture et, au niveau des sensations, c’est bien mieux que l’année passée, ajoute le champion du monde 2007. Je pense que nous sommes plus rapides que le meilleur qu’on pouvait faire en fin de saison 2020. Mais nous verrons bien comment cela peut se traduire en de meilleures performances en course. » Juste derrière, on retrouve Lewis Hamilton qui n’a pas été en mesure de quitter son garage durant la première heure de la séance de l’après-midi, qui lui était dévolue alors que Valtteri Bottas a multiplié les tours, 86 au total, dans la matinée pour essayer de récupérer le temps perdu vendredi, avec le 16eme temps. Des journées qui ont permis à l’écurie allemande de découvrir les mauvais traits de sa W12, avec notamment un train arrière qui ne pardonne pas la moindre hésitation. George Russell s’est hissé au sixième rang mais ce qui a satisfait l’écurie de Grove, c’est la fiabilité de la FW43B mais également un niveau de performance présenté comme « satisfaisant » par Dave Robson, chef du département performance. La première moitié du classement est complétée par Daniel Ricciardo, Sergio Pérez et Fernando Alonso. Nouveau venu chez McLaren, l’Australien s’est dit « heureux d’avoir pu conclure les essais de manière fiable et dans véritables problèmes ou inquiétudes ». La base de travail qu’était la MCL35 avec l’ajout du moteur Mercedes semble donner confiance à l’écurie de Woking.Après Esteban Ocon dans la matinée, Fernando Alonso a eu droit à quatre dernières heures au volant de l’A521 et, pour l’écurie française, le but était de tirer le maximum de si peu de temps en piste. « Nous avions un programme intense, en essayant presque de faire tenir six journées d'essais en trois. Nous avons tout accompli sans rencontrer de problèmes significatifs, a confié face à la presse le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski. Notre programme s'est essentiellement concentré sur des tests aérodynamiques, surtout dans le domaine affecté par les changements réglementaires, afin d'explorer des directions de réglages et d'habituer les pilotes à la nouvelle voiture pour qu'ils soient en confiance. » Charles Leclerc s’est contenté du dixième temps devant Lando Norris et Pierre Gasly, qui a assuré avoir été en mesure de boucler le programme qui lui était dévolu. « Travaillant pour la course, nous connaissons les forces de notre monoplace et nous savons où nous pouvons encore nous améliorer. Je me sens en confiance dans la voiture et je pense que nous sommes dans une meilleure position par rapport à où nous étions l’an passé, a déclaré le Français dans un communiqué de son écurie. Je pense que nous savons où nous serons rapides et nous avons compris comment travailler au mieux avec ce matériel. J’espère que nous serons dans le coup et que nous pourrons marquer de gros points. » Il devance donc Esteban Ocon ainsi que les deux pilotes Haas. Après avoir été aux avant-postes, les deux pilotes Aston Martin ont fermé la marche mais l’essentiel était ailleurs. « Nous avons complété beaucoup de tours malgré une fin prématurée en raison d’une perte de pression du turbo. Mon roulage a été très utile et les conditions de piste étaient meilleures donc ça nous a beaucoup aidé à comprendre la voiture, a déclaré Sebastian Vettel dans un communiqué de son écurie. Ces essais m’ont aidé à comprendre où je peux m’améliorer en tant que pilote avec cette voiture et où l’équipe peut améliorer l’AMR21. » Les écuries vont maintenant avoir deux semaines pour comprendre ces données et préparer au mieux la première manche de la saison.