Essais d’Abu Dhabi (J1) : Les pneus 2022 à l'étude, de Vries se signale avec Mercedes

Zhou a fait ses débuts avec Alfa Romeo Racing

Verstappen de retour en piste pour préparer 2022

FORMULE 1 / ESSAIS D’ABU DHABI

Classement de la 1ere journée - Mardi 14 décembre 2021

Deux jours après un Grand Prix sous haute tension, les monoplaces de Formule 1 ont repris la piste à Abu Dhabi. Comme le veut la tradition depuis plusieurs saisons, les écuries sont restées aux Emirats Arabes Unis après la conclusion de la saison pour une journée d’essais permettant à des pilotes sans grande expérience de la discipline de tester les monoplaces de l’année. Sacré champion du monde de Formule E avec Mercedes, Nyck de Vries a ainsi pu prendre le volant de la W12 et a profité de l’occasion pour signer le meilleur temps de la journée en 1’23’’194, même si les temps réalisés lors de ces journées n’ont pas de grande signification. Derrière le Néerlandais, on retrouve Liam Lawson, vice-champion DTM cette saison, qui a pris le volant de l’AlphaTauri. A peine remis de son titre de champion de Formule 2, Oscar Piastri s’est glissé dans son nouveau costume de pilote de réserve de l’écurie Alpine et a signé le troisième temps de la journée, à seulement six millièmes de Liam Lawson.McLaren, pour sa part, a respecté la parole de son patron Zak Brown. Ce dernier avait parié avec le pilote mexicain Pato O’Ward qu’il testerait la monoplace de Formule 1 s’il remportait une course en IndyCar cette saison. Victorieux sur l’ovale du Texas puis à Detroit, le natif de Monterrey s’est installé ce mardi au volant de la MCL35M et a signé le quatrième temps devant un des nouveaux visages de la F1 en 2022. Pour ses premiers tours de roues avec Alfa Romeo Racing, le Chinois Guanyu Zhou a devancé de peu l’Estonien Jüri Vips, présent au volant de la Red Bull Racing championne du monde avec Max Verstappen, et le Britannique Nick Yelloly, aligné par Aston Martin. Parmi les jeunes pilotes invités pour ces essais, on a également retrouvé le Russe Robert Shwartzman avec Ferrari (10eme) et l’Américain Logan Sargeant avec Williams (15eme). Un autre jeune pilote a également pris la piste ce mardi à Abu Dhabi en la personne de l’Italien Antonio Fuoco. Ce dernier, auteur du 13eme temps, a passé une demi-journée au volant d’une Ferrari modifiée pour s’adapter aux futurs pneus de 18 pouces. En effet, afin de préparer au mieux la révolution de 2022, Pirelli permet aux écuries disposant d’une monoplace modifiée de tester l’ensemble de sa nouvelle gamme.De plus, pour se rapprocher au mieux du règlement de la saison prochaine, les monoplaces ont été munies des flasques sur les jantes qui seront obligatoires. Pour ces essais, les pilotes titulaires ont été nombreux au rendez-vous dont le nouveau champion du monde Max Verstappen. Si sa monoplace ne portait pas encore le numéro 1 qu’il a confirmé vouloir porter en 2022, le Néerlandais s’est distingué avec des bottines couleur or lors de ces essais durant lesquels il a signé le 17eme temps, intercalé entre Esteban Ocon au volant d’une ancienne Renault portant la livrée noire d’essais déjà utilisée précédemment, et George Russell. Le Britannique a pour la première fois pris la piste en tant que pilote titulaire chez Mercedes. Valtteri Bottas, quant à lui, a pris ses marques comme pilote titulaire chez Alfa Romeo Racing et a fait sensation avec un casque décoré aux couleurs de… Noël. Le Finlandais a signé le 12eme temps, juste derrière Charles Leclerc. Pour ces essais pneumatiques, c’est Daniel Ricciardo qui s’est montré le plus performant avec le 8eme temps devant Lance Stroll alors que Yuki Tsunoda a signé le 14eme temps avec AlphaTauri. Des essais qui vont se prolonger ce mercredi avec Fernando Alonso, Pierre Gasly ou encore Sebastian Vettel qui sont attendus en piste.Liam Lawson (NZL/AlphaTauri) à 1’’326 (125)Oscar Piastri (AUS/Alpine) à 1’’332 (131)Pato O’Ward (MEX/McLaren) à 1’416 (92)Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo Racing) à 1’951 (119)Jüri Vips (EST/Red Bull Racing) à 2’’007 (97)Nick Yelloly (GBR/Aston Martin) à 2’’142 (118)Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 3’’061 (95)Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 3’’388 (143)Robert Shwartzman (RUS/Ferrari) à 3’’504 (73)Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 3’’708 (87)Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo Racing) à 3’’992 (127)Antonio Fuoco (ITA/Ferrari) à 4’’133 (146)Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 4’’157 (131)Logan Sargeant (USA/Williams) à 4’’285Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 4’’362 (128)Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 4’’822 (124)George Russell (GBR/Mercedes) à 4’’871 (132)Mick Schumacher (ALL/Haas) à 5’’908 (100)distingue les pilotes au volant de monoplaces adaptées au pneus de 18 pouces introduits en 2022