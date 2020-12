Essais d’Abu Dhabi : Ferrari n'a pas reçu l'aval de la FIA concernant Sainz

La FIA a déjà changé les règles et ne compte pas recommencer. Initialement réservés aux « jeunes pilotes », c’est-à-dire des pilotes n’ayant pas participé à plus de deux Grands Prix de Formule 1 dans leur carrière, les essais de fin de saison organisés le mardi 15 décembre ont vu leurs règles évoluer. Face au désir de Renault de permettre à Fernando Alonso de bénéficier d’une journée entière de roulage au volant de la monoplace 2020, Jean Todt et la FIA ont cédé et autorisé tout pilote n’ayant pas pris part à un Grand Prix cette saison à prendre part à ces essais, pour lesquels les écuries participantes pourront engager deux voitures. Face à ce revirement, Ferrari a rapidement embrayé et demandé une nouvelle évolution des règles pour permettre à Carlos Sainz Jr de faire ses premiers pas avec la Scuderia, lui qui remplacera Sebastian Vettel la saison prochaine aux côtés de Charles Leclerc.

Sainz non, Alonso, Buemi et Kubica oui !

Mais, selon une information du magazine britannique Autosport, l’écurie italienne a reçu une fin de non-recevoir de la part du directeur de course de la Formule 1 Michael Masi. Dans une note récemment transmise à l’ensemble des écuries, ce dernier confirme que la journée d’essais prévue la semaine prochaine sur le circuit de Yas Marina sera réservée aux pilotes n’ayant pas pris part à plus de deux Grands Prix sauf s’ils étaient absents de la grille de départ pendant la saison 2020. Une provision qui va ainsi permettre à Red Bull Racing d’aligner le vétéran suisse Sébastien Buemi aux côtés du jeune pilote estonien Jüri Vips alors qu’Alfa Romeo Racing s’est adjoint les services de Robert Kubica aux côtés du pilote de la filière Ferrari Callum Ilott. AlphaTauri, pour sa part, a confirmé la présence de Yuki Tsunoda, annoncé comme titulaire aux côtés de Pierre Gasly en 2021. Un autre titulaire pour la saison prochaine sera en piste, Mick Schumacher ayant été confirmé par Haas.