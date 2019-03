Essais Barcelone: Vettel devance Hamilton d’un souffle

En tête à l’issue de la matinée, Sebastian Vettel l’est resté ce vendredi au terme du huitième et dernier jour des essais officiels de pré-saison. Le pilote Ferrari à cette occasion a réalisé un chrono de référence de 1’16"221, devançant d’un souffle la Mercedes de Lewis Hamilton (1’16"224). Deux temps qui correspondent aux meilleures performances réalisées cet hiver, signés en gommes ultra-tendres.

Just three thousandths between Vettel and Hamilton...



It's like we've never been away



Your final classification from pre-season #F1Testing! pic.twitter.com/xA5eS3zalt