Essais Barcelone: Renault placé, Mercedes se rapproche 

Les informations se précisent à Barcelone. Ferrari impressionne depuis lundi mais pour ce 4e jour d'essais, Toro Rosso, avec Alexander Albon, a signé le meilleur chrono de la session matinale en 1'17"637. Il devance Daniel Ricciardo qui découvre encore sa Renault (1'17"785) ainsi qu'un certain Lewis Hamilton (1'17"977). C'est la première fois de la semaine que Mercedes descend sous la barre des 1'18".

Quatrième temps du matin, Charles Leclerc (Ferrari) en 1'18"046 est celui qui a le plus tourné (75 tours). A noter par ailleurs, le 6e chrono de Romain Grosjean (1'18"563, 64 tours), ce qui représente une bonne nouvelle après les soucis de la veille rencontrés par Haas. Pierre Gasly (Red Bull) est pour l'heure 7e (1'19"495, 52 boucles).

MORNING SESSION = DONE



And a scorcher of a lap from @ToroRosso rookie @alex_albon puts him top of the pile #F1Testing #F1 pic.twitter.com/uzjZzDZVLS