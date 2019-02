Essais Barcelone: McLaren devant, Mercedes en retrait

Carlos Sainz a réalisé sur McLaren le meilleur chrono de la deuxième journée des essais de Barcelone II, ce mercredi. Au volant d’une monoplace désormais flanquée d’un moteur Renault, l’Espagnol a tourné 130 fois, pour un temps de référence de 1’17"144.

Sergio Perez pointe à sept dixièmes sur Racing Point, quand Sebastian Vettel s’en tire avec la troisième perf du jour, à une grosse seconde, malgré une sortie de piste qui a ruiné la journée de la Scuderia Ferrari après deux heures de test seulement. Les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton sont encore en retrait, à 1"8.

That's a whole lot of laps



Solid work by @ScuderiaFerrari to get @Charles_Leclerc on track in the afternoon - even if it was just for one lap #F1 #F1Testing pic.twitter.com/sqmfvcOavZ