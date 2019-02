Essais Barcelone: Leclerc déjà tout proche de Vettel

Pour sa première matinée sous ses nouvelles couleurs, Charles Leclerc (Ferrari) a signé le meilleur chrono ce mardi matin sur le circuit de Catalunya en 1’18"247 soit à tout juste un dixième du meilleur temps réalisé la veille par Sebastian Vettel, son nouveau coéquipier.

Le Monégasque a effectué 73 tours contre 74 pour Lexis Hamilton (Mercedes) mais le champion du monde n’a pour l’heure que le 7e temps en 1’19"928.

De son côté, Pierre Gasly (Red Bull) a amélioré en fin de séance pour signe le 5e chrono en 1’19"814 juste devant la Renault de Daniel Ricciardo 1’19"928. L’Australien a eu droit à une belle frayeur avec son aileron arrière qui s’était disloqué en pleine ligne droite.

2019 starts here for @Charles_Leclerc



And that @ScuderiaFerrari looks like it suits him pretty well #F1 #F1Testing pic.twitter.com/VTTnfLj4Z5