Essais Barcelone: Leclerc à la fête, Gasly à la faute

S'il n'a pas amélioré sa performance de la matinée (1’18"247), Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la 2e journée des essais de pré-saison, à Barcelone. Le Monégasque a eu le temps de prendre ses marques au volant de sa nouvelle monture, puisque personne n'a plus roulé ce mardi que le pilote Ferrrari (154 tours).

A l'arrivée, il devance un pilote débutant, Lando Norris (19 ans), auteur du deuxième chrono de la journée sur sa McLaren (+0"306), devant la Haas de Kevin Magnussen (0"959). Au niveau des écuries, le podium est donc le même que lundi (Ferrari, McLaren, Haas), ce qui est une indication intéressante.

Le champion du monde en titre, Lewis Hamilton (Mercedes), doit se contenter du 10e temps (+1"681), à près de 4 dixièmes de son coéquipier Valtteri Bottas (+1"288). Le Français Pierre Gasly, pour ses débuts avec Red Bull, termine avec le 7e chrono (+1"567) et une petite sortie de piste.

