Essais Barcelone: Gasly et Leclerc sur le pont

C'est parti pour la deuxième session d'essais hivernaux, qui va s'étirer de mardi à vendredi sur le circuit de Barcelone.

Côté français, Pierre Gasly conduira la Red Bull lors de cette première journée, alors qu'il faudra attendre mercredi pour voir Romain Grosjean (Haas).

Le Monégasque Charles Leclerc sera au volant de la Ferrari ce mardi matin, et cédera son baquet à Sebastian Vettel dans l'après-midi.

