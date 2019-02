Essais Barcelone: Avec Gasly, Leclerc et Ricciardo

Pour la deuxième journée des essais disputés à Barcelone, Pierre Gasly va enfin tester sa nouvelle Red Bull et partagera la piste avec Charles Leclerc qui va débuter son aventure avec Ferrari. Pour le Français, comme pour le Monégasque, c'est évidemment un jour très particulier.

Du côté de Mercedes, Hamilton roulera le matin et Bottas l'après midi. Même son de cloche dans le clan Renault avec Ricciardo et Hulkenberg.

Spot the new boys and spot the new jobs



It’s a big day for lots of drivers as #F1Testing continues in Barcelona



