ePrix de Valence II : Première victoire pour Jake Dennis, Nato et Vergne pas vernis

Jake Dennis n’a pas laissé passer l’occasion. Ayant profité d’une piste séchante pour signer la pole position de la deuxième course l’ePrix de Valence, le pilote BMW i Andretti n’a pas craqué sous la pression à l’occasion d’une course au déroulement bien moins étrange que celle disputée ce samedi sur le Circuit Ricardo-Tormo. Deuxième sur la grille de départ, profitant d’une pénalité imposée à André Lotterer, Alex Lynn s’est immédiatement glissé dans la roue de son compatriote. Norman Nato, pour sa part, s’est montré agressif pour gagner deux positions dans le premier tour et s’installer à la quatrième, se glissant entre les deux monoplaces de l’écurie NIO 333, plus habituées au fond de grille mais qui ont profité des conditions particulières dans lesquelles la séance de qualifications s’est disputée pour inverser la hiérarchie. Après les soucis de consommation d’énergie vus ce samedi, c’est une course d’attente qui s’est alors déroulée pendant le premier quart d’heure suivant l’extinction des feux rouges. Parti de la septième position le jour de son anniversaire, Jean-Eric Vergne a patiemment fait son chemin pour remonter au cinquième rang, juste derrière son compatriote.

Nato, une erreur qui coûte cher



C’est Oliver Turvey qui a lancé les hostilités à 30 minutes de la fin du temps réglementaire de cette course en activant le « mode attaque », cherchant à récupérer la troisième place cédée à Norman Nato dans la manœuvre. Dans le tour suivant, Jake Dennis, Alex Lynn ainsi que les deux pilotes français ont aussi fait le choix d’aller chercher ce surplus de puissance durant quatre minutes. Dès lors, la stratégie était claire pour Alex Lynn, c’est-à-dire rester au contact de Jake Dennis pour économiser de l’énergie avant d’accélérer l’allure en toute fin de course. Mais, à 17 minutes de la fin de l’épreuve, le Britannique a vu Norman Nato le heurter et l’envoyer dans le bac à graviers sur un freinage mal contrôlé. Si le pilote Mahindra a reculé au cinquième rang, la direction de course a décidé de sanctionner le Français d’une pénalité de cinq secondes ajoutées à son temps de course. Des incidents qui ont, indirectement, fait les affaires de Jake Dennis. En effet, solide leader depuis le départ, le pilote BMW i Andretti s’est construit un beau petit matelas sur Norman Nato et René Rast.

Dennis a parfaitement géré les dernières minutes



Le pilote Audi a profité de deux utilisations très précoces du « mode attaque » pour remonter provisoirement au troisième rang, ayant notamment joué des coudes face à Antonio Felix da Costa… avant de reculer au sixième rang quand ses rivaux ont fait de même en fin de course. Une sixième manche de la saison qui a également été marquée par l’incident ayant mis au prises Stoffel Vandoorne et Sébastien Buemi qui a mis un terme à la course du pilote Mercedes. Comme ce samedi, la gestion de l’énergie s’est avérée cruciale en fin de course avec Jake Dennis qui n’a pas hésité à sacrifier son avance pour éviter de faire un tour de plus. Une stratégie risquée mais payante pour le Britannique qui signe sa première victoire en Formule E devant André Lotterer, qui fait oublier ses errements de la première course, et Alex Lynn. Deuxième sur la ligne d’arrivée, Norman Nato perd une nouvelle fois le podium après l’arrivée, comme à Rome, reculant au cinquième rang après application de sa pénalité. Jean-Eric Vergne doit se contenter de la septième place à l’issue de cette course. Seulement 16eme, Nyck de Vries profite d’une course qui n’a pas été favorable au Top 5 du championnat pilotes pour en conserver la première place devant son coéquipier Stoffel Vandoorne et Sam Bird.



FORMULE E / ePRIX DE VALENCE

Classement de la course 2 - Dimanche 25 avril 2021

1- Jake Dennis (GBR/BMW i Andretti) en 46’32’’002

2- André Lotterer (ALL/Porsche) à 1’’483

3- Alex Lynn (GBR/Mahindra) à 2’’428

4- Oliver Rowland (GBR/Nissan e.dams) à 2’’870

5- Norman Nato (FRA/Venturi) à 5’’811

6- René Rast (ALL/Audi) à 8’’122

7- Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) à 8’’782

8- Oliver Turvey (GBR/NIO 333) à 11’’292

9- Edoardo Mortara (SUI/Venturi) à 12’’014

10- Lucas di Grassi (BRE/Audi) à 12’’405

...



Classement du championnat du monde pilotes après 6 courses (sur 15)

1- Nyck de Vries (PBS/Mercedes) 57 points

2- Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 48

3- Sam Bird (GBR/Jaguar) 43

4- Robin Frijns (PBS/Envision Virgin Racing) 43

5- Mitch Evans (NZL/Jaguar) 39

...

7- Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 33

...

23- Norman Nato (FRA/Venturi) 11

...