ePrix de Valence I : Meilleur gestionnaire, Nyck de Vries s'impose

Nyck de Vries double la mise cette saison en Formule E. Vainqueur de la première manche de la saison à Dariya, le pilote néerlandais a su se sortir d’une course animée et parfois confuse sur le Circuit Ricardo-Tormo de Valence. Le premier rebondissement a été la disqualification de Stoffel Vandoorne, auteur de la pole position, lors de la séance de qualifications pour une erreur administrative de l’écurie Mercedes qui l’a contraint de partir de la dernière place, cédant la première place à Antonio Felix da Costa. Le deuxième rebondissement a été l’arrivée de la pluie sur le tracé valencien, qui a totalement changé la manière dont les pilotes ont abordé cette cinquième course de la saison. Mais ce n’était que le début d’une épreuve chaotique à tous points de vue. En effet, alors qu’Antonio Felix da Costa a profité du départ sous voiture de sécurité pour garder la main, les premiers tours de course ont été marqués par le harponnage d’André Lotterer sur Sébastien Buemi alors que l’Allemand était dans une bataille avec Norman Nato. Le pilote Nissan ne pouvant se sortir du bac à graviers, la voiture de sécurité est intervenue pour la première fois.

La voiture de sécurité, principale protagoniste de la course



Si la course a pu reprendre et retrouver un semblant de normalité, une nouvelle neutralisation est intervenue peu après la moitié du temps alloué à l’épreuve, 45 minutes avec un tour supplémentaire à effectuer à l’expiration du compte à rebours. En effet, Maximilian Günther n’a pas été en mesure de conserver sa BMW sur le tracé, se retrouvant coincé dans le bac à graviers. Mais c’était bien loin d’être terminé car, à peine cinq minutes après le retour du drapeau vert, c’est la Dragon Penske Autosport de Sergio Sette Câmara qui s’est retrouvée bloquée en bord de piste, imposant à la direction de course de neutraliser l’épreuve une troisième fois. Si la course a pu reprendre une nouvelle fois, avec Nyck de Vries qui n’a pas lâché Antonio Felix da Costa à la deuxième place, André Lotterer s’est une nouvelle fois distingué lors d’un accrochage avec Stoffel Vandoorne, l’Allemand a été la dernière victime des bacs à graviers du Circuit Ricardo-Tormo, provoquant une quatrième et dernière intervention de la voiture de sécurité. Cette dernière s’est retirée dans la dernière minute du temps réglementaire mais, à ce moment de la course, un autre problème s’est fait jour.

De Vries, meilleur gestionnaire



En effet, à chaque intervention de la voiture de sécurité, la direction de course réduit l’allocation en énergie allouée aux pilotes. Mais, avec quatre neutralisations, les écuries ont été piégées par les calculs nécessaires afin de rester dans les clous et éviter une disqualification. A ce petit jeu, quasiment l’intégralité du plateau s’est fait piéger et avec cinq pilotes, dont le Français Norman Nato, qui n’ont pas pu terminer la course… mais pas Nyck de Vries. Le Néerlandais a pu économiser suffisamment d’énergie derrière Antonio Felix da Costa pour pouvoir finir l’épreuve à un rythme normal, s’imposant très nettement devant Nico Müller et Stoffel Vandoorne. Le Belge a pu sauver sa troisième place malgré deux pénalités qui lui ont été infligée. La première est liée à une collision qu’il a provoqué durant la course quand la deuxième découle d’une utilisation seulement partielle du « mode attaque » en fin de course. En tête pendant quasiment toute la course, Antonio Felix da Costa a tout d’abord dû se contenter de la septième place mais, après la course, le champion en titre a été purement et simplement disqualifié. Tout comme Alex Lynn et Sam Bird, le Portugais a dépassé l’allocation d’énergie pour la course. Des sanctions qui font notamment les affaires de Jean-Eric Vergne, qui remonte à la neuvième place et… est le dernier pilote classé ! Avant la deuxième course ce dimanche, les écuries sont prévenues du fait que la gestion d’énergie sera cruciale.



FORMULE E / ePRIX DE VALENCE

Classement de la course 1 - Samedi 24 avril 2021

1- Nyck de Vries (PBS/Mercedes) en 48’20’’547

2- Nico Müller (SUI/Dragon Penske Autosport) à 13’’128

3- Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) à 34’’886

4- Nick Cassidy (NZL/Envision Virgin Racing) à 36’’903

5- René Rast (ALL/Audi) à 51’’650

6- Robin Frijns (PBS/Envision Virgin Racing) à 52’’985

7- Lucas di Grassi (BRE/Audi) à 2’41’’946

8- Jake Dennis (GBR/BMW i Andretti) à 3’07’’061

9- Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) à 4’19’’582



Classement du championnat pilotes après 5 courses (sur 15)

1- Nyck de Vries (PBS/Mercedes) 57 points

2- Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 48

3- Sam Bird (GBR/Jaguar) 43

4- Robin Frijns (PBS/Envision Virgin Racing) 43

5- Mitch Evans (NZL/Jaguar) 39

...

10- Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 27

...

23- Norman Nato (FRA/Venturi) 1

...