ePrix de Paris : Troisième succès de la saison pour Jean-Eric Vergne

Auteur de la pole position, Jean-Eric Vergne n’a pas manqué son départ dans les rues de Paris. Le pilote français a résisté à la charge de son plus proche rival au championnat, Sam Bird, ce dernier ayant été lui-même attaqué par André Lotterer, le coéquipier de Jean-Eric Vergne chez Techeetah. Le trio de tête a rapidement pris ses aises en tête de la course, le groupe de chasse composé des pilotes Audi Lucas di Grassi et Daniel Abt ainsi que de l’Allemand de chez Venturi Maro Engel et le Suisse Sébastien Buemi, pilotant pour Renault e.dams. Très rapidement, ces quatre pilotes ont fait le choix d’économiser de l’énergie pour allonger d’un tour leur premier relais et s’offrir une capacité d’attaquer dans le deuxième relais.



Vergne tout en maîtrise, di Grassi arrache la deuxième place



A mi-distance, Vergne, Bird et Lotterer sont passé par les stands pour changer de monoplace. Si la hiérarchie n’a pas bougé, les écarts se sont creusés, ce qui a permis à Jean-Eric Vergne de prendre près de cinq secondes d’avance. Derrière, Lucas di Grassi a décidé de ne pas s’économiser pour littéralement fondre sur Sam Bird et André Lotterer. L’Allemand est passé à l’attaque un peu à la desperado sur le Britannique à treize tours du but, ce qui a ouvert la porte au Brésilien qui s’est emparé de la troisième place. Sur un circuit des Invalides tortueux, Lucas di Grassi est resté coincé derrière un André Lotterer clairement en défense de son leader jusqu’au dernier tour. Mais l’Allemand, en panne d’énergie à deux virages de la fin, a dû ralentir jusqu’à être harponné par Sam Bird qui, sur trois roues, est allé chercher une troisième place inespérée. C’est donc avec 31 points d’avance sur Sam Bird que Jean-Eric Vergne va aborder la manche de Berlin, le 19 mai prochain.



FORMULE E / ePRIX DE PARIS



Classement de la course - Samedi 28 avril 2018



1- Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah) 49 tours



2- Lucas di Grassi (BRE/Audi Sport ABT Schaeffler) à 4’’882



3- Sam Bird (GBR/DS Virgin Racing) à 8’’897



4- Maro Engel (ALL/Venturi) à 9’’287



5- Sébastien Buemi (SUI/Renault e.dams) à 10’’194



6- André Lotterer (ALL/Techeetah) à 10’’855



7- Daniel Abt (ALL/Audi Sport ABT Schaeffler) à 13’’918



8- Felix Rosenqvist (SUE/Mahindra) à 15’’271



9- Oliver Turvey (GBR/NIO) à 19’’557



10- José Maria Lopez (ARG/Dragon) à 20’’989



...



16- Nicolas Prost (FRA/Renault e.dams) à 1 tour



...



Classement du championnat pilotes (après 8 courses sur 12)



1- Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah) 147 points



2- Sam Bird (GBR/DS Virgin Racing) 116



3- Felix Rosenqvist (SUE/Mahindra) 86



4- Sébastien Buemi (SUI/Renault e.dams) 70



5- Lucas di Grassi (BRE/Audi Sport ABT Schaeffler) 58



...