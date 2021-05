ePrix de Monaco : Dans le dernier tour, da Costa a pris le meilleur sur Frijns et Evans

Le champion en titre triomphe en Principauté ! Parti de la pole position, Antonio Felix da Costa s’est imposé à l’occasion de l’ePrix de Monaco qui, pour la première fois, proposait aux pilotes d’arpenter l’intégralité du tracé qui accueille chaque année la Formule 1. S’il a pu conserver l’avantage au freinage de Sainte-Dévote, le Portugais a fini par céder face à un très pressant Robin Frijns dans un début de course dépourvu d’incidents majeurs, mis à part un abandon d’Alexander Sims après un contact avec les rails monégasques. Après une passe d’armes entre Jean-Eric Vergne et Mitch Evans, c’est l’utilisation du « mode attaque » qui a animé cet ePrix de Monaco avec Antonio Félix da Costa qui a profité du surplus de puissance pour reprendre la première place… avant de voir le Néerlandais maîtriser son freinage à Sainte-Dévote pour s’approprier de nouveau la première place de la course. Un avantage que le pilote DS Techeetah a repris au freinage de la chicane placée à la sortie du tunnel, avec l’aide du « Fanboost », surplus de puissance alloué à la suite d’un vote des fans.





Da Costa a répondu à l’attaque d’Evans



C’était toutefois sans compter sur la charge de Mitch Evans. Le Néo-Zélandais a su s’imposer face à Robin Frijns puis face à Antonio Félix da Costa pour s’installer en tête de la course. C’est alors que René Rast, à la suite d’un contact avec Nick Cassidy, a stoppé son Audi dans la montée de Sainte-Dévote, imposant une intervention de la voiture de sécurité pendant de longues minutes. L’épreuve a été relancée avec six minutes encore au chronomètre. Au jeu de la réduction d’énergie, les pilotes ont dû être très précautionneux pour aller au bout de la course. Dans le dernier tour de course, Antonio Félix da Costa a pris le meilleur sur Mitch Evans avant d’aller chercher la victoire. Le pilote Jaguar, ayant atteint sa limite d’énergie, a dû lever le pied dans la dernière ligne droite, offrant ainsi la deuxième place à Robin Frijns, qui profite du zéro pointé de Nyck de Vries, contraint à l’abandon, pour prendre la tête du championnat. A l’affût, Jean-Eric Vergne a essayé de profiter de l’aubaine mais échoue à la quatrième place, avec le meilleur tour en course, devant Maximilian Günther. Norman Nato, pour la course à domicile de son écurie Venturi, prend la 14eme place.



FORMULE E / ePRIX DE MONACO

Classement final - Samedi 8 mai 2021

1- Antonio Félix da Costa (POR/DS Techeetah) en 47’20’’697

2- Robin Frijns (PBS/Envision Virgin Racing) à 2’’848

3- Mitch Evans (NZL/Jaguar) à 2’’872

4- Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) à 3’’120

5- Maximilian Günther (ALL/BMW i Andretti) à 3’’270

...

14- Norman Nato (FRA/Venturi) à 8’’507

...



Classement du championnat pilotes après 7 courses (sur 15)

1- Robin Frijns (PBS/Envision Virgin Racing) 62 points

2- Nyck de Vries (PBS/Mercedes) 57

3- Mitch Evans (NZL/Jaguar) 54

4- Antonio Félix da Costa (POR/DS Techeetah) 52

5- Sam Bird (GBR/Jaguar) 52

...

7- Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 46

...

23- Norman Nato (FRA/Venturi) 11

...