ePrix de Marrakech : Première avec DS Techeetah pour da Costa, Günther et Vergne sur le podium

Belle remontée pour Vergne, da Costa nouveau leader du championnat

FORMULE E / ePRIX DE MARRAKECH

Classement final (34 tours) - Samedi 29 février 2020

Classement du championnat après 5 manches (sur 13)

Deuxième à Santiago du Chili puis à Mexico, Antonio Felix da Costa tient enfin sa première victoire avec DS Techeetah. Le pilote portugais, auteur de la pole position plus tôt dans la journée sur le Circuit Moulay-el-Hassan de Marrakech, a su prendre le meilleur départ et n’a quasiment pas quitté la première position. Le seul moment d’inquiétude pour le pilote de l’écurie chinoise a été peu après la mi-course quand Maximilian Günther a pris quelques instants la tête de la course avant, au petit jeu de l’Attack Mode, de rendre la position à Antonio Felix da Costa. Dans la deuxième moitié de la course, le pilote portugais a pu profiter de l’aide de son coéquipier Jean-Eric Vergne. Parti de la 11eme position après avoir manqué sa séance de qualifications, le double champion en titre a fait une course d’attaque pour remonter jusqu’au deuxième rang. Mais cette attaque de tous les instants a pesé sur sa batterie.Dans le dernier tour, le pilote français n’a pas pu résister à la charge de Maximilian Günther, qui s’offre son deuxième podium de la saison après sa victoire à Santiago du Chili. Cette troisième place devrait définitivement lancer la saison de « JEV », qui n’avait pas été à la fête lors des quatre premières manches de la saison. Leader du championnat avant cette course mais contraint de partir de la dernière place après n’avoir pas pu inscrire le moindre temps en qualifications, Mitch Evans a pu remonter jusqu’au sixième rang et prend le point du meilleur tour en course. Avec cette victoire, Antonio Felix da Costa s’empare de la tête du championnat avec onze points d’avance sur le Néo-Zélandais et 21 longueurs d’avance sur le Britannique Alexander Sims, contraint à l’abandon en fin de course au volant de sa BMW. Avec sa deuxième place, Jean-Eric Vergne pointe désormais au huitième rang, à 36 points de son coéquipier chez DS Techeetah.Maximilian Günther (ALL/BMW i Andretti Motorsport) à 11’’427Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) à 12’’034Sébastien Buemi (SUI/Nissan e.dams) à 12’’282Edoardo Mortara (SUI/Venturi) à 15’’657Mitch Evans (NZL/Jaguar) 56Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport) 46Maximilian Günther (ALL/BMW i Andretti Motorsport) 44Lucas di Grassi (BRE/Audi Sport Abt Schaeffler) 38Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 31