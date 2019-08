Enfin une pole pour Verstappen !

S’il affiche sept victoires à son compteur - la dernière en date décrochée en Allemagne le week-end dernier - Max Verstappen n’avait encore jamais signé la moindre pole position en quatre ans de carrière au plus haut niveau. C’est désormais chose faite, sur le Hungaroring, un tracé réputé technique et particulièrement exigeant pour les pilotes. Ce samedi à Budapest, le jeune Néerlandais de 21 ans a mis tout le monde d’accord au volant de sa Red Bull, y compris les Mercedes qui disposent pourtant du package le plus complet et le plus compétitif.

Pour 18 petits millièmes, Valtteri Bottas s’est incliné devant un Max Verstappen désormais crédité du record de la piste en 1’14"572. Malade la semaine passée et repoussé au neuvième rang à Hockenheim, Lewis Hamilton se contente lui de la troisième position sur la grille, à 197 millièmes du Batave. Charles Leclerc, malgré un écart de conduite qui aurait pu lui coûter cher en Q1, complétant la deuxième ligne sur Ferrari à 471 millièmes - soit 28 millièmes plus vite que son coéquipier Sebastian Vettel.

Max a fait un gros boulot Lewis Hamilton

"C’est incroyable, jubilait à chaud Max Verstappen sur l’antenne de Canal+. La voiture a bien fonctionné tout le week-end. On a été capable de le faire, un immense merci à toute l'équipe, la voiture est géniale. Je suis très heureux de cette journée. Bien sûr, la course est la partie la plus importante du week-end, mais cette journée était très importante. C'est fabuleux pour l'équipe !" Même le quintuple champion du monde, Lewis Hamilton, s’incline: "J'ai donné le maximum dans ce dernier tour lancé, mais Max a fait un gros boulot, de même que Valtteri. Les écarts sont serrés, et ça promet une belle bataille pour la course de demain. Entre les pilotes sur la première ligne, et les deux Ferrari, derrière, il devrait se passer beaucoup de choses dans la longue ligne droite qui précède le premier virage." Le départ n’étant pas le point fort du fer de lance du team Red Bull, l’extinction des feux s’annonce cruciale en effet. D’autant que le Hungaroring se veut particulièrement avare en dépassements.