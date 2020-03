Coronavirus : Trois membres du paddock placés en quarantaine

A ce jour, le Grand Prix n'est pas remis en question

Annoncé maintenu par les organisateurs en début de semaine, le Grand Prix d'Australie aura-t-il bien lieu malgré tout ? La question peut se poser sérieusement. Surtout depuis que trois membres du paddock ont dû être placés en quarantaine ce mercredi pour être testés à deux jours du début des essais de cette première manche de la saison. Les trois employés en question sont retournés à leur hôtel, où ils ont été placés en isolation, à peine débarqués à Melbourne en attendant le résultat de ces tests.Les écuries concernées ont d'ailleurs confirmé.Du côté de la FIA, la mise en quarantaine des trois personnes en question interroge d'autant plus queCe à quoi les autorités locales ont immédiatement réagi enalors que les membres des équipes Ferrari et AlphaTauri ainsi que les employés de Pirelli se trouvent, eux, déjà sur place, et n'ont connu aucun problème pour arriver à Melbourne. Des résultats des examens pratiqués sur les trois membres testés pourrait dépendre la suite de ce week-end australien. Pour le moment, à la veille, des traditionnelles conférences de presse, le programme reste inchangé, et le Grand Prix aucunement remis en question. Mais tout pourrait aller très vite à Melbourne. Surtout si un nouveau cas de coronavirus venait à être révélé.