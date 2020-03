Coronavirus : Très probable annulation du Grand Prix d'Australie

Lewis Hamilton a, semble-t-il, été entendu. Le champion du monde en titre s’est, en effet, dit « choqué » de la tenue du Grand Prix d’Australie ce week-end à Melbourne alors que la crise liée au Covid-19 ne cesse de gagner en ampleur aux quatre coins du monde, forçant un grand nombre d’événements sportifs à être soit reportés, soit annulés. La situation s’est tendue un peu plus ce jeudi quand l’écurie McLaren a annoncé sa décision de ne pas prendre part au week-end de course en réponse au test positif d’un de ses membres au Covid-19. Malgré tout, tant la FIA que la F1 ont préféré botter en touche mais la donne serait en train de changer du tout au tout.

Une majorité d’écuries va faire plier la FIA

Au sein du paddock de l’Albert Park, les discussions n’ont pas cessé entre les représentants des neuf écuries encore en lice pour le Grand Prix d’Australie. Selon une information du magazine britannique Autosport, qui dispose de reporters présents sur place, une majorité d’écuries serait vent debout contre l’idée d’organiser le week-end de course face à la crise que le monde vit depuis plusieurs semaines avec la propagation du Covid-19. Si aucune communication officielle n’a encore été faite par la FIA, des sources en haut-lieu au sein de plusieurs écuries auraient déjà confirmé au magazine britannique mais également à la chaîne britannique BBC que la Fédération Internationale et le détenteur des droits commerciaux de la F1 vont se ranger à l’avis des équipes. En conséquence, le Grand Prix d’Australie serait purement et simplement annulé avec le début de la saison reporté au week-end prochain, le Grand Prix de Bahrein étant encore d’actualité tout en étant disputé à huis-clos.