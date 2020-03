Coronavirus : Le message de soutien de Felipe Massa aux Italiens

La pandémie de coronavirus ne cesse de progresser dans le monde. En Europe, le pays le plus touché est l'Italie et cela émeut, jusqu'aux sportifs. Natif de São Paulo, Felipe Massa (38 ans) n'en reste pas moins attaché au pays transalpin. En effet, ancien pilote de Formule 1, de 1998 à 2017, le Brésilien a couru pour l'écurie Ferrari de 2006 à 2013. Par conséquent, Massa s'est emparé de ses réseaux sociaux pour y délivrer ce message : « Bonjour à tous mes frères et mes sœurs en Italie. Mon cœur est à moitié italien. L'Italie, comme le reste du monde, traverse une période très difficile. Nous devons rester forts, en espérant que cette situation compliquée s'arrête bientôt. Je vous embrasse. Forza Italia ! »