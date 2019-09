Chelsea: Giroud et Zouma sur le banc 

Alors que N’Golo Kanté est toujours indisponible, Olivier Giroud et Kurt Zouma sont remplaçants avec Chelsea pour la rencontre sur le terrain de Wolverhampton, ce samedi (16h).

Si l’avant-centre est habitué au banc depuis quelques semaines, au profit de Tammy Abraham, le défenseur central est relégué sur la touche par Frank Lampard. Antonio Rudiger effectue en effet son retour et le jeune Fikayo Tomori est aligné dans une défense à trois.

Team news is in!



Here's how the Blues line up for #WOLCHE... pic.twitter.com/W3mHWee7J9