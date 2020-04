Le « champion sans couronne » est décédé. Stirling Moss, l’ancien pilote britannique de Formule 1, est décédé ce dimanche à l’âge de 90 ans, a annoncé sa famille. Le natif de Londres avait hérité de ce surnom car il n’a jamais réussi à devenir champion du monde, devant se contenter de la deuxième place au classement général à quatre reprises, entre 1955 et 1958 (trois fois derrière le mythique Juan Manuel Fangio et une fois derrière son compatriote Mike Hawthorn).

Il est d’ailleurs considéré comme le meilleur pilote à n’avoir jamais remporté un titre mondial. Stirling Moss a disputé au total 66 Grands Prix entre 1951 et 1961, au volant de neuf écuries différentes, mais c’est sur une Daimler-Benz (1955) puis une Maserati (1956-1957) et une Vanwall (1958) qu’il a connu ses meilleures saisons.

Moss a également participé aux 24 Heures du Mans

Le Britannique a remporté 16 victoires (dont 4 en 1958, son record). Victime d’un grave accident en 1962 à Greenwood (Angleterre) lors d’une course hors-championnat, il a mis énormément de temps à s’en remettre et a décide de prendre sa retraite l’année suivante. Durant, sa carrière, Stirling Moss a également battu de nombreux records de vitesse, notamment sur le circuit de Montlhéry, et a participé à dix reprises aux 24 Heures du Mans et à trois Rallye Monte-Carlo, toujours pendant sa carrière de pilote de F1.

Membre du Hall of Fame des sports mécaniques, Stirling Moss a également été fait chevalier par la couronne britannique en 2000. Il s’était marié trois fois et était père de deux enfants. Nul doute que le monde de la Formule 1 lui rendra hommage lorsque la saison 2020 pourra débuter (fin juin, au mieux).