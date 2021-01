Aston Martin : Pas de garanties de succès pour Vettel

Faire progresser Aston Martin

Sebastian Vettel attend de faire ses débuts avec Aston Martin (ex-Racing Point). Le pilote allemand, après six ans chez Ferrari, a rejoint l’écurie dirigée par Lawrence Stroll, père de Lance. Il fera d’ailleurs équipe avec ce dernier. Alors que la saison débute dans moins de trois mois en Australie, quels sont les objectifs du pilote de 33 ans ? Il a lui-même répondu à la question au cours d’un entretien accordé au média allemand Sportbuzzer. Malgré des résultats poussifs avec la Scuderia, il est légitime de penser que le quadruple champion du monde voudra retrouver les sommets. Cependant, ce n’est pas du tout sa priorité.« L'objectif est tout autre, à savoir faire avancer l'équipe. Je m'appuie sur mon expérience et sur ce que je peux faire au volant. Surtout parce que je suis à un autre moment aujourd'hui. Je suis dans un meilleur endroit, avec plus d'expérience, avec une vision plus claire que lorsque j'étais à Red Bull, par exemple.Nous devons profiter de l'esprit d'optimisme qui règne dans l'équipe, tout en essayant de nous rapprocher pas à pas du succès », a-t-il glissé. Celui qui a terminé 13eme du dernier championnat du monde espère tirer sa nouvelle écurie vers le haut. Sebastian Vettel est néanmoins sûr d’une chose, « Mercedes reste le grand favori en 2021. » Lewis Hamilton n’a pas encore prolongé son contrat mais une fois que cela sera fait, le Britannique sera tourné vers un seul et unique objectif, aller chercher un 8eme titre de champion du monde. Ce que personne n'est parvenu à réaliser dans l'histoire de la F1.