Andretti : Le projet menacé si la FIA tarde à répondre

Michael Andretti a décidé de mettre la pression sur la FIA. Alors que son père Mario Andretti a dévoilé la semaine passée la volonté de sa famille de créer de toutes pièces une écurie de Formule 1 à l’horizon 2024 après l’échec du rachat de Sauber, le patron de l’écurie familiale a assuré dans un entretien accordé au magazine britannique Autosport que le temps était déjà compté en vue d’une présence sur la grille de départ dans deux ans. « Nous devons faire vite car le temps presse pour que nous soyons là en 2024, a ainsi déclaré un Michael Andretti enthousiaste à l’idée d’étendre ses activités à la F1. Nous avons besoin de savoir d'ici un mois. » Une telle expansion placerait Andretti Autosport « à un autre niveau » selon son patron, qui voit en ce projet quelque chose de « génial pour la marque ».

Andretti confirme pour Herta et lorgne du côté de Renault

A deux ans de l’échéance du premier Grand Prix de sa potentielle écurie, Michael Andretti s’est mis dans les pieds de son père pour ce qui est des pilotes. Alors que Mario Andretti a affirmé vouloir que Colton Herta occupe un des deux baquets, le patron de l’écurie familiale a confirmé cette piste et y voit un élément central du projet et de la future popularité de la F1 aux Etats-Unis. Pour cela, Michael Andretti prend l’exemple des Pays-Bas avec Max Verstappen. « Si l'on a un bon pilote avec un bon public, comme Colton Herta, je pense que la F1 sera en grande forme. Pour moi, c'est une évidence, a-t-il affirmé. Je ne sais pas ce qui les retient, alors j'espère qu'ils trouveront une solution. La manière dont nous allons procéder sera de tout premier ordre sur toute la ligne. Nous avons de grands projets, qui sont vraiment bons pour la Formule 1. » Une des questions encore ouverte est celle du motoriste de son écurie et admet que Renault, qui n’a pas de client, est « une des options » mais assure en avoir « une autre » qui pourrait être Ferrari.

Haas, un exemple à suivre pour Andretti

Pour ce qui est des installations, Michael Andretti ne cache pas son envie de baser son écurie de F1 aux Etats-Unis, quand ses autres activités sont localisées à Indianapolis. Toutefois, la réalité de la discipline fait qu’avoir un « pied-à-terre » en Europe pourrait être une obligation et que la première monoplace portant le nom Andretti ait une conception externalisée, à l’image de ce que Gene Haas a fait au travers de son alliance avec Dallara, avant de tout centraliser. « La première voiture devrait être sous-traitée, un peu comme le fait Haas actuellement, admet Michael Andretti. Puis nous pourrions construire notre propre voiture. Mon rêve est de le faire ici, d'avoir une véritable voiture américaine. » Un projet dont les contours semblent déjà bien définis mais qui pourrait se heurter à une décision potentiellement trop tardive venant de la FIA et alors que certaines écuries actuellement engagées en F1 verraient d’un mauvais œil l’arrivée d’un nouveau rival.