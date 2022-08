Alpine : Vergne ne voit d'inconvénients à un duo Gasly-Ocon en 2023

🗣️ "Use your own wings to fly"

Jean-Eric Vergne believes Pierre Gasly should move away from the Red Bull family and join Alpine! 🔵 pic.twitter.com/fjZGabYoR6



Vergne : « Ils peuvent en tirer le meilleur »

C’est une rumeur qui revient avec toujours plus d’insistance. Dans une impasse concernant Oscar Piastri, l’écurie Alpine songerait à payer le groupe Red Bull pour obtenir la libération de Pierre Gasly un an avant le terme de son contrat. Alors que le Normand a déjà été confirmé chez AlphaTauri pour 2023, son horizon semble bouché dans le clan Red Bull. Interrogé ce lundi par la chaîne britannique Sky Sports F1, l’ancien pilote Toro Rosso Jean-Eric Vergne a donné un conseil très clair à son compatriote. « Je lui ai toujours dit que s'il n'y avait pas de place pour lui chez Red Bull, il fallait qu'il parte à un moment, qu'il commence à voler de ses propres ailes, a confié le double champion de Formule E, qui a été dans une situation similaire en 2014 et a quitté le giron du groupe autrichien. Je pense qu'Alpine pourrait être la bonne équipe pour lui. »Jugeant que ce que Pierre Gasly « a montré dans l'AlphaTauri ces deux dernières années est très impressionnant », notamment sa victoire à Monza en 2020, Jean-Eric Vergne a assuré que les relations très froides entre les deux pilotes tricolores ne seront pas un souci. « Finalement, le pilote est professionnel, il est payé par l'écurie, il représente la marque. Finalement, il court pour lui-même, résume l’actuel pilote DS dans le championnat du monde de Formule E. Je suis sûr que l'équipe pourrait composer avec deux pilotes français, même s'ils ne semblent pas s'aimer tant que ça. » Ajoutant être certains que Pierre Gasly et Esteban Ocon comprennent qu’« on court pour une écurie mais aussi pour soi-même », Jean-Eric Vergne confie « qu'ils peuvent en tirer le meilleur ». Un duo qui semble improbable mais qui, si toutes les pièces du puzzle devaient se mettre en place, pourrait bien fonctionner.