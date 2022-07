Alpine : Une place en endurance gardée pour Alonso

1️⃣8️⃣,6️⃣7️⃣2️⃣ laps 🐐

The MOST laps ever completed by an F1 driver. Congratulations, @alo_oficial. #FrenchGP pic.twitter.com/WG3OopO0H9



— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 24, 2022

Alonso aux côtés de la jeune garde d’Alpine ?

Quel sera l’avenir de Fernando Alonso ? Revenu en Formule 1 la saison passée après trois ans loin de la discipline, le double champion du monde arrive au terme de son contrat avec l’écurie Alpine. Alors que l’écurie française réfléchit quant au futur coéquipier d’Esteban Ocon à partir de 2023, avec le jeune pilote australien Oscar Piastri qui piaffe d’impatience et pourrait être prêté à une autre écurie, le patron de la marque Alpine Laurent Rossi a confié en marge du Grand Prix de France a confié vouloir prolonger le relation avec Fernando Alonso, que ce soit en F1 ou ailleurs. En effet, dès 2024, la marque de Dieppe s’engagera en championnat du monde d’endurance avec un prototype LMDh et compte réserver un baquet pour l’Asturien. « Il allait forcément avoir un baquet en LMDh le jour où il fera ce saut, il sera le bienvenu, c'est son équipe, a ainsi déclaré Laurent Rossi. Cela fait évidemment partie de la discussion. En fait, nous avons pris la décision de lancer ce programme en pensant aussi à lui en premier lieu. »Alors qu’Alpine peut compter actuellement sur un trio formé par Mathieu Vaxivière, Nicolas Lapierre et André Negrão, les équipages des deux prototypes qui seront engagés dans deux ans pourraient évoluer. Si Fernando Alonso, deux fois vainqueur des 24 Heures du Mans avec Toyota en 2018 et 2019, pourrait en être, Laurent Rossi n’écarte pas l’idée d’offrir aux jeunes pilotes soutenus par la marque française un débouché loin de la F1, ce qui n’a pas été le cas pour des pilotes tels Guanyu Zhou, désormais titulaire chez Alfa Romeo, ou Christian Lundgaard, qui a traversé l’Atlantique pour rejoindre l’IndyCar. « Il y a plein d'options pour qu'ils patientent avant la F1, assure le PDG d’Alpine. Le poste de réserviste en fait évidemment partie. Le LMDh sera bientôt disponible. Nous pensons donc pouvoir mieux gérer ces jeunes pilotes que nous ne l'avons fait dans un passé très récent. » Alors que les places en F1 sont rares et hautement convoitées, Alpine pourrait avoir trouvé une solution pour limiter les frustrations.