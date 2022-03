Alpine : Szafnauer sans regrets après son départ d'Aston Martin

Otmar Szafnauer a troqué le vert Aston Martin pour le bleu mâtiné de rose d’Alpine. Le dirigeant américain, après douze saisons au sein de l’écurie Force India, devenue ensuite Racing Point puis Aston Martin, a fait le choix de partir pour rejoindre la formation tricolore dans un poste de directeur. Une arrivée qui intervient alors qu’en novembre dernier, quand la rumeur d’une arrivée au sein de l’écurie Alpine est sortie en marge du Grand Prix du Brésil, Otmar Szafnauer avait nié tout velléité de partir de la formation basée à Silverstone. Quelques mois plus tard, dans le cadre d’une large réorganisation voulue par Laurent Rossi et marquée par le départ de Marcin Budkowski autant que la mise à l’écart de Davide Brivio, le natif de Semlac a finalement pris la tête d’Alpine. « A ce moment-là, il n'y avait aucune intention de partir, a-t-il confirmé dans un entretien accordé au magazine britannique Autosport. Mais comme le temps a passé et que les choses ont changé chez Aston Martin, j'ai pensé qu'il était mieux pour toutes les parties que je regarde ailleurs. »

Szafnauer : « Il y a un grand potentiel »

Une arrivée d’Otmar Szafnauer chez Alpine qui intervient alors que Martin Whitmarsh, ancien patron de McLaren, a intégré l’organigramme d’Aston Martin et mis en doute les responsabilités futures de l’Américain. Assurant qu’il se plait beaucoup au sein d’Alpine, le dirigeant américain assure avoir été « agréablement surpris » de retrouver à Enstone des personnes déjà croisées chez BAR ou Force India. « Je sais comment sont les gens. Il y a un grand potentiel, des gens qui partagent les mêmes idées, qui vont dans la même direction et qui veulent bien faire, ajoute Otmar Szafnauer, visiblement convaincu qu’Alpine peut progresser dans la hiérarchie dans les mois et années à venir. Ils ont une grande histoire là-bas. Ils ont gagné avant, il y a une bonne infrastructure, donc je suis vraiment impatient de travailler avec eux. » Alors que l’écurie française a décidé de prendre des risques avec son moteur à l’architecture calquée sur celle mise en place avec succès par Mercedes, Fernando Alonso et Esteban Ocon savent quels sont leurs objectifs pour 2022, quand Oscar Piastri est déjà programmé pour l’avenir.