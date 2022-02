Alpine : Szafnauer et Famin arrivent dans le cadre d'une restructuration

BWT Alpine F1 Team fortifies its management structure for challenges of new era of F1.

We're delighted to announce a new organization, under Laurent Rossi’s leadership, to allow the team to maximize its performance within the new era of F1 regulations.



— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 17, 2022

Famin arrive à Viry-Châtillon

Alpine confirme la refonte de son organigramme. Alors que Marcin Budkowski a été remercié en janvier dernier alors qu’il était le directeur exécutif de l’écurie française, Laurent Rossi avait promis des changements qui ont été officialisé ce jeudi par l’intermédiaire d’un communiqué. Au cœur des rumeurs en marge du Grand Prix du Brésil l’an passé, Otmar Szafnauer devient le nouveau directeur de l’écurie Alpine et sera basé à Enstone, au sein de l’usine châssis du constructeur français. Visiblement fragilisé par l’arrivée au sein d’Aston Martin de Martin Whitmarsh, le dirigeant américain a quitté l’écurie britannique au début du mois de janvier après treize saisons au sein de la structure baptisée Force India à son arrivée. Il aura pour objectif de « gérer l’équipe pour faire performer Alpine de manière régulière dans tous les aspects de ses opérations ». « Je suis prêt à travailler avec tout le monde pour relever notre défi : amener l’écurie à se battre pour des titres dans les cent prochaines courses, a déclaré Otmar Szafnauer dans un communiqué. Mon attention est focalisée sur la préparation du début de saison à Bahreïn. » Si Otmar Szafnauer va encadrer l’écurie Alpine depuis Enstone, son pendant dans l’usine moteur installée à Viry-Châtillon sera Bruno Famin.L’ingénieur français, qui a participé aux projets dans le sport automobile de Peugeot entre 1989 et 2019 avec notamment le rôle de directeur de Peugeot Sport lors de l’engagement de la 908 en endurance, arrive au sein du Groupe Renault afin d’apporter à Alpine « son expérience unique » et aura pour mission de « poursuivre le développement du moteur Alpine en Formule 1 et de maximiser les transferts de technologies de la F1 vers les modèles de série ». « C’est formidable de retrouver la compétition et encore plus de rejoindre Alpine avec de telles ambitions et son talent unique dans l’ingénierie, a déclaré celui qui était encore récemment directeur des opérations du département sport de la FIA. Viry-Châtillon fait partie des plus grandes usines dont on puisse rêver, j’ai hâte de rejoindre ses incroyables talents. » Arrivé au sein de l’écurie Alpine l’an passé pour remplacer Cyril Abiteboul, Davide Brivio va désormais chapeauter les activités de la marque dans l’ensemble des compétitions dans lesquelles elle sera engagée. « La Formule 1 est une vitrine, mais nous devons aussi développer nos ambitions sur des territoires inédits et je suis prêt à accompagner Laurent Rossi vers cet objectif », a ainsi confié l’ancien patron de Suzuki en MotoGP.