Alpine : Prolongation de contrat jusqu'en 2024 pour Esteban Ocon

Ocon : « J’ai l’intention de poursuivre cette aventure »

Entre Esteban Ocon et Alpine, l’histoire n’est pas prête de prendre fin. Arrivé au début de la saison 2020 au sein de l’écurie qui portait alors le nom de Renault, le natif d’Evreux a relancé sa carrière après une saison sur le banc de touche de l’écurie Mercedes. Auteur de son premier podium lors du Grand Prix de Sakhir la saison passée, le champion d’Europe de Formule 3 en 2014 puis de GP3 Series en 2015 a convaincu les dirigeants d’Alpine de lui faire confiance pour trois années supplémentaires. En effet, Esteban Ocon a apposé sa signature sur un contrat portant sur les saisons 2022, 2023 et 2024 du championnat du monde de Formule 1, avec Fernando Alonso qui sera encore son coéquipier l’année prochaine, qui verra une réglementation totalement nouvelle entrer en vigueur, avec l’espoir de voir Alpine se battre aux avant-postes face à Mercedes et Red Bull Racing.Alors qu’il est soutenu par Mercedes et Toto Wolff, qui gère sa carrière depuis 2015, Esteban Ocon va s’installer durablement au sein de l’écurie Alpine avec ce nouveau contrat de longue durée, ce que seuls des pilotes comme Max Verstappen chez Red Bull Racing et Charles Leclerc chez Ferrari peuvent s’enorgueillir. Assurant dans un communiqué que « de grands défis nous attendent, notamment avec la nouvelle réglementation de 2022 », le Rouennais assure être « ravi de continuer avec l’équipe au-delà de cette année ». « Nous avons bien progressé ensemble depuis que j’ai rejoint l’écurie et j’ai l’intention de poursuivre cette aventure », ajoute l’actuel douzième du championnat pilotes, un point derrière son coéquipier espagnol. Considérant sa troisième place lors du Grand Prix de Sakhir l’an passé comme une motivation, Esteban Ocon est « sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant dur ensemble ». « Je suis impatient d’aborder ce prochain chapitre, mais nous restons pour l’instant concentrés sur cette saison », conclut le pilote français.