2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri

After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7



— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 2, 2022



Szafnauer : « Un talent rare et brillant »



I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.

— Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

Piastri : « Je ne piloterai pas pour Alpine la saison prochaine »

Imbroglio insensé chez Alpine ! Alors que Fernando Alonso a surpris beaucoup de monde en annonçant son départ de l’écurie française afin de remplacer le futur retraité Sebastian Vettel chez Aston Martin, cette dernière n’a pas perdu de temps pour annoncer le nom de celui qui prendra la place de l’Asturien dans le baquet désormais disponible. Alors que des doutes concernant sa situation contractuelle ont été très récemment évoqués par le patron de l’écurie Alpine Otmar Szafnauer, tout a été rapidement aplani. Par l’intermédiaire d’un message publié sur son compte officiel Twitter, la formation française a annoncé qu’Oscar Piastri, champion de Formule 2 l’an passé et pilote de réserve cette saison, allait être promu comme titulaire aux côtés d’Esteban Ocon dès le début de la saison 2023. « Après quatre ans comme membre de la famille Renault et Alpine, le pilote de réserve Oscar Piastri est promu comme titulaire aux côtés d’Esteban Ocon dès 2023 », annonce l’écurie française sur le réseau social.Otmar Szafnauer n’a pas tari d’éloges sur son futur pilote. « Oscar Piastri est un talent rare et brillant. Nous sommes fiers de l’avoir permis de grandir et de l’avoir soutenu tout au long le chemin tortueux que peuvent être les formules de promotion, a déclaré le patron de l’écurie Alpine dans un communiqué. Tout au long de notre collaboration lors des quatre dernières années, nous l’avons vu se développer et gagner en maturité afin de devenir un pilote plus que capable d’assumer une promotion en F1. Dans le rôle de pilote de réserve, il a été intégré à l’équipe sur les circuits, à l’usine et durant les séances d’essais, lors desquelles il a démontré sa maturité, ses promesses et sa vitesse. Ce qui lui a permis de s’assurer d’être promu dans notre second baquet aux côtés d’Esteban Ocon. Ensemble, nous sommes convaincus que ce duo va nous offrir la continuité dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif à long terme, qui est de se battre pour des victoires et des titres mondiaux. »Une nouvelle qui devrait ravir le pilote australien… mais ce dernier est sorti du silence via son compte officiel Twitter, qui était muet depuis le 16 juin dernier, deux heures après la publication du communiqué de l’écurie Alpine pour… démentir tout signature avec l’écurie française ! « J’ai pris connaissance du fait que, sans mon autorisation, l’écurie Alpine a publié tard (ce mardi) après-midi un communiqué de presse déclarant que je piloterai pour eux la saison prochaine, a ainsi déclaré Oscar Piastri. C’est faux et je n’ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine la saison prochaine. » Un pataquès qui rappelle celui ayant récemment eu lieu en IndyCar avec Alex Palou qui a vu l’écurie Chip Ganassi Racing annoncer sa prolongation de contrat puis McLaren affirmer que l’Espagnol avait fait le choix de la rejoindre dès 2023. Or, les bruits de paddock laissent entendre que McLaren serait intéressée par le profil d’Oscar Piastri afin de pallier le potentiel départ de Daniel Ricciardo. Alors que les tribunaux ont été saisis en Amérique du Nord, le flou entoure le devenir de la pépite australienne de l’autre côté de l’Atlantique.