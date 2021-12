Alpine : Pas de mise en compétition d'Alonso avec Piastri pour un volant en 2023

Aussie, Aussie, Aussie 💪 @OscarPiastri is SIGNED as our Reserve Driver for 2022. Congratulations on your #AlpineAcademy graduation, Oscar, welcome to the Race Team.@AlpineRacing pic.twitter.com/3XhFAcCf0z

Budkowski aura une discussion avec Alonso

L’écurie Alpine aura-t-elle un choix épineux à faire d’ici un an ? Alors qu’Esteban Ocon est sous contrat jusqu’au terme de la saison 2024, le nom du coéquipier du vainqueur du dernier Grand Prix de Hongrie n’est pas gravé dans le marbre. Revenu en Formule 1 cette année, avec un podium au Qatar à la clé, Fernando Alonso sera en fin de contrat à l’issue de la saison 2022. De plus, sacré champion de Formule 2, Oscar Piastri sera le pilote de réserve de l’écurie tricolore avec des vues très nettes sur un baquet de titulaire en 2023. Autrement dit, les dirigeants d’Alpine auront bien un choix à faire, notamment son directeur exécutif Marcin Budkowski. Toutefois, dans des propos recueillis par Motorsport.com, ce dernier assure qu’il n’y aura « pas de comparaison directe » entre l’Asturien et l’Australien en vue du deuxième baquet en 2023. Une prudence qui tient à la révolution technique que la F1 va connaître.En effet, il y a une grande incertitude quant au niveau de performance de la monoplace qui va succéder à l’A521. « Si la voiture est bonne et que Fernando Alonso est heureux, alors nous discuterons, ajoute Marcin Budkowski. Si ce n'est pas le cas, nous aurons une autre discussion. » Assurant avoir « un grand talent » en Oscar Piastri, le directeur exécutif de l’écurie Alpine ne compte pas fermer les portes au poulain couvé par Mark Webber. « S'il n'y a pas de volant disponible chez Alpine, je suis sûr que nous trouverons une solution pour qu'il roule en Formule 1 tout en restant dans la famille Alpine », ajoute le dirigeant polonais. Avant d’y penser, l’Australien sera le numéro 3 de l’écurie française, avec toutes les responsabilités qui vont avec un tel rôle. « Oscar va être très impliqué dans le développement, avec le simulateur, ajoute Marcin Budkowski. Il passera beaucoup de temps à l'usine et travaillera en étroite collaboration avec les ingénieurs. Il va aussi énormément rouler sur la piste. » S’il ne sera pas en piste, Oscar Piastri devrait énormément apprendre sur la F1 en 2022.