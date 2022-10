Alpine : Ocon et Gasly assurent que leur collaboration peut être fructueuse

BWT Alpine F1 Team: Liked by @PierreGasly 💙 pic.twitter.com/8DgNUpGJAE

Ocon : « Une histoire géniale à raconter »

Alpine va disposer d’un duo de choc en 2023. Alors que Fernando Alonso va rejoindre Aston Martin et qu’Oscar Piastri a tourné le dos à l’écurie française pour se lier à McLaren, Pierre Gasly a été débauché de chez AlphaTauri. C’est donc une paire franco-française qui sera alignée la saison prochaine avec deux pilotes dont les relations n’ont pas été idéales au fil des années. Pour le natif de Rouen, ce rapprochement professionnel pourra permettre de mettre les choses au clair. « Nous avons eu des hauts et des bas dans notre relation, mais je crois que c'est aussi l'occasion pour nous d'effacer un peu ce qui s'est passé auparavant, et je ne suis absolument pas inquiet, a-t-il confié dans un entretien accordé au site spécialisa motorsport.com. Nous sommes assez matures et intelligents pour savoir ce qui est le mieux pour nous, et surtout le plus important pour l’équipe. » La volonté de permettre à Alpine de retrouver le podium est vue par Pierre Gasly comme le ciment permettant à leur duo de fonctionner de manière idéale. « C'est pour notre propre bien que nous devons travailler ensemble, a-t-il ajouté. Nous le savons tous les deux très bien, et nous sommes tous les deux assez intelligents et assez matures maintenant pour le savoir. »Esteban Ocon s’est montré sur la même longueur d’onde que son futur coéquipier et voit même dans la doublette qu’il formera avec Pierre Gasly « une histoire géniale à raconter ». Alors que la marque Alpine a été fondée à Dieppe, c’est une paire de pilotes 100% normande qui sera aux commandes en 2023 et le natif d’Evreux en tire une source de motivation. « Je pense que ça serait formidable de pouvoir collaborer ensemble, a-t-il confié dans des propos recueillis par le magazine britannique Autosport. Je ne suis plus le seul à venir de Normandie, nous sommes désormais trois avec Pierre, moi et la marque. Si nous pouvons amener cette équipe au sommet et faire gagner la Normandie, ça serait quelque chose de spécial. » A ses yeux « faire un travail parfait évidemment pour l'équipe, et de bien travailler ensemble » sera « le minimum » et sans que leur duo devienne dissonant même s’il admet que « vous voulez toujours battre votre coéquipier quand vous êtes en F1 ». Mais, alors que Pierre Gasly sera une nouvelle pièce dans le puzzle que forme l’équipe Alpine, Esteban Ocon écarte toute idée que son ancienneté joue un rôle. « C’est évident que j’aurai plus d’expérience, je sais comment la voiture fonctionne, a-t-il confié. Mais, pour l’équipe, le plus important sera de mettre Pierre très vite à niveau. »