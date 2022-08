Alpine : McLaren aurait un pré-contrat avec Piastri pour 2023

🤨👉Alpine lo tiene crudo: Piastri tiene un acuerdo con McLaren. Según ha podido saber @marca firmó un precontrato hace semanas. Aquí los detalles #F1 #Formula1 https://t.co/uimL86wX90

— Marca Motor (@marcamotor) August 3, 2022

La FIA ou la justice pourraient trancher, à moins que...

Oscar Piastri a-t-il fait preuve de précipitation ? Alors qu’Alpine finance sa carrière dans les formules de promotion depuis plusieurs saisons, le pilote australien a récemment rejeté l’idée de remplacer Fernando Alonso au sein de l’écurie française la saison prochaine. Une sortie médiatique qui est intervenue quelques heures après l’annonce d’Alpine le concernant. Annonçant qu’il ne piloterait pas pour l’écurie basée à Enstone en 2023, Oscar Piastri a très clairement laissé entendre qu’il avait trouvé un accord avec une autre écurie présente en F1, avec le nom de McLaren qui revient en boucle. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, c’est exactement ce qui est arrivé. En effet, Oscar Piastri aurait apposé sa signature au bas d’un pré-contrat avec l’écurie de Woking il y a quelques semaines. Une attitude qui serait justifiée par la volonté de l’Australien de s’assurer un volant en F1 la saison prochaine, lui qui passe l’année 2022 « sur la touche » dans un poste de réserviste chez Alpine.Gérant la carrière de son compatriote, Mark Webber aurait écarté d’entrée de jeu une signature de son poulain chez Williams, qui a officialisé la prolongation de contrat d’Alex Albon ce mercredi et pourrait donner sa chance à Logan Sargeant en 2023 en lieu et place de Nicholas Latifi. La piste McLaren, écurie au sein de laquelle Daniel Ricciardo est plus que jamais sur un siège éjectable, est alors devenue une priorité pour Oscar Piastri. Or, le natif de Melbourne pourrait se retrouver au cœur d’un feuilleton dans les semaines et mois à venir. En effet, le quotidien Marca ajoute que l’écurie Alpine aurait un contrat en bonne et due forme avec l’Australien pour 2023 alors que la saison 2024 serait optionnelle. Si la Commission de Reconnaissance des Contrats de la FIA pourrait être saisie pour trancher, voire même la justice être appelée à statuer, un accord entre Alpine et McLaren serait toujours possible. N’étant plus en odeur de sainteté à Woking, Daniel Ricciardo pourrait être libéré de son contrat en faveur d’Alpine, qui céderait alors dans le dossier Piastri.