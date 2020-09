Alpine débarque en F1

C’était pressenti depuis quelques jours. C’est désormais officiel. Cyril Abiteboul, le patron de l’écurie Renault, s’étant vu confier le dossier Alpine par le PDG de Renault, on pressentait qu’Alpine, constructeur automobile français créé en 1955, allait faire son arrivée en Formule 1, et cela s’est confirmé ce dimanche. Quelques heures avant le Grand Prix d’Italie à Monza, l’écurie Renault a annoncé l’arrivée d’Alpine à ses côtés dès la saison 2021. Alpine fournira le châssis et Renault le moteur hybride Renault E-TECH et l'écurie s'appellera donc Alpine F1 Team. « Ce changement intervient à un moment clé dans la trajectoire de l’écurie et du sport, confie Cyril Abiteboul dans un communiqué. Alpine apporte un nouveau sens, de nouvelles valeurs et couleurs dans le paddock avec l’esprit de compétition venu d’autres univers et l’agilité créatrice française. Ce seront des atouts dans la préparation des échéances de 2022. Le nouveau cadre réglementaire et financier installera les conditions d’un sport automobile plus équitable dans sa redistribution des revenus, plus simple et progressiste dans sa gouvernance. La mise en place du « budget cap » mettra un terme à la course à la dépense et permettra de valoriser les équipes signataires pour leur valeur sportive. Alpine a toute sa place en Formule 1 et pourra prétendre à la victoire. »

Alpine, un constructeur habitué au rallye et à l'endurance

« Alpine est une belle marque, puissante et vibrante, qui colle un sourire sur le visage de ses adeptes, se réjouit de son côté le PDG de Renault, Luca De Meo, présent à Monza ce dimanche. En lançant Alpine, symbole de l’excellence française, dans la plus prestigieuse des disciplines automobiles mondiales, nous poursuivons l’aventure des constructeurs dans un sport renouvelé. Nous apportons aussi une marque de rêve aux côtés des plus grands noms, pour des courses automobiles spectaculaires faites et suivies par des passionnés. Alpine amènera enfin ses valeurs dans le paddock de la Formule 1 : élégance, ingéniosité, et audace. » La saison prochaine, les couleurs jaunes et noires de Renault vont donc céder leur place aux couleurs bleues d’Alpine, une marque-phare du sport automobile, mais qui jusque-là avaient notamment brillé en rallye, en endurance, et en Formule 2 et 3. L’année prochaine, c’est dans la discipline-reine des sports mécaniques qu’Alpine voudra faire briller les couleurs françaises, avec Esteban Ocon et Fernando Alonso au volant.