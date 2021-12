Alpine : Alonso étale sa soif de victoires

Fernando Alonso a été l’une des belles surprises de la saison écoulée. Revenu en Formule 1 deux ans après son départ, le pilote Alpine a pris la dixième place du championnat et intégré un Top 5 à cinq reprises dont un podium au Grand Prix du Qatar en novembre. Une semaine après le baisser de rideau à Abu Dhabi, le double champion du monde (2005, 2006) avec Renault a communiqué sa soif de victoires au quotidien espagnol As, en s’enlevant toute pression de résultats puisqu’à 40 ans, Alonso peut rentrer un peu plus dans l’histoire de son sport qui le verra prendre part à une 19eme saison. « Ce que je veux, c'est gagner à nouveau, c'est ce qui me motive le plus. Les autres chiffres viendront. Les cent podiums, c'est bien, mais ça ne m'obsède pas non plus. Et être le coureur avec le plus de courses viendra inévitablement, parce que ça viendra », lâche celui qui est monté sur un podium à 98 reprises et qui a couru 332 Grands Prix.

Alonso : « Gagner une course ou essayer de se battre pour un championnat »

Ainsi, le partenaire d’Esteban Ocon chez le constructeur français devrait devenir à l’issue de la saison 2022 le détenteur du record de Grands Prix disputés, actuellement à mettre au crédit de Kimi Räikkönen (349). Tous les rêves sont permis pour Fernando Alonso. « Mais gagner, gagner une course ou essayer de se battre pour un championnat comme Hamilton et Verstappen l'ont fait, c'est vraiment la seule chose qui me motiverait. Et je vais être là pour quelques années encore. Je ne sais pas si trois, quatre ans de plus, et avec un peu de chance, j'aurai l'opportunité. » Une ambition débordante qu’il affiche fièrement. Avant de penser à son futur, l’Asturien devra confirmer sur la piste en 2022, échéance de son contrat le liant à Alpine. Rendez-vous le week-end du 20 mars pour l’ouverture du prochain exercice à Bahreïn.