Alpine : Alonso a subi une nouvelle opération

Fernando Alonso (40 ans) est repassé sur le billard. Gravement blessé au visage en février dernier lors d'une sortie en vélo du côté de Lugano (Suisse) qui avait mal tourné pour le pilote espagnol, victime d'un accident de la route, Alonso avait subi une première opération qui lui avait valu de se faire poser des plaques en titanes au niveau de la mâchoire supérieure. Rendez-vous avait alors été pris à l'époque pour une nouvelle intervention chirurgicale, cette fois pour retirer les plaques en titane en question au double champion du monde, qui s'apprêtait au moment de son accident de vélo à faire son retour en F1, sous les couleurs de l'ex-écurie Renault. Une deuxième opération qui s'est déroulée comme prévu en ce début de mois de janvier, à Berne (Suisse), soit près d'un an après la première, et qui s'est très bien passée là encore, à en croire le communiqué publié par Alonso lui-même. "Je me suis fait opérer la semaine passée. Maintenant, je me remets de cette opération et je veux mieux préparer la nouvelle saison que l’an dernier."

Alonso a déjà la tête aux premiers essais A peine opéré, le pilote Alpine s'est en effet immédiatement penché sur le prochain exercice, qu'il espère de meilleure facture que le dernier pour les couleurs françaises désormais chères à Laurent Rossi mais plus à Alain Prost, qui a préféré quitter son poste de président non exécutif plutôt que de continuer de collaborer avec Rossi. Alonso avoue qu'il attend notamment beaucoup des premiers essais officiels. "Nous devons aborder les essais hivernaux avec un bon programme, pas seulement d’un point de vue physique mais aussi avec la nouvelle voiture. Si l’auto est performante, je suis sûr que je serai à 100%. » Les premiers essais hivernaux, qui se dérouleront à Barcelone, ont été programmés du 23 au 25 février prochain. La deuxième session aura lieu du 11 au 13 mars à Bahreïn, où sera donné ensuite le coup d'envoi de la saison.