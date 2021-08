AlphaTauri : Une décision de ses patrons, c'est ce qu'attend Pierre Gasly

P6 & Fastest Lap.

What a mess at the start. Not much to say, unlucky today. We dropped to last after the mess so good recovery after that. Congrats to Esteban & Alpine today.🇫🇷 pic.twitter.com/O0wQMvQzIu

— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) August 1, 2021

Gasly : « C'est entre leurs mains »

Pierre Gasly revient de loin. Après des débuts intéressants en Formule 1 au sein de la Scuderia Toro Rosso et une quatrième place lors du Grand Prix de Bahreïn 2018, le Rouennais a vu Red Bull Racing faire appel à lui pour remplacer Daniel Ricciardo en 2019. Dans une écurie dévouée à Max Verstappen, le pilote français n’a pas donné satisfaction à ses dirigeants qui, sans faire de sentiments, lui ont retiré leur confiance. Un échange de baquets avec Alex Albon l’a fait revenir chez Toro Rosso, désormais appelée AlphaTauri. Dans un environnement lui convenant mieux, Pierre Gasly a obtenu trois podiums dont une victoire à Monza la saison passée. Un niveau de performance qui ne laisse personne insensible dans le paddock. Toutefois, quant à son avenir et espérant avoir des réponses d’ici la reprise à Spa-Francorchamps du 27 au 29 août prochains, le pilote tricolore assure que « c’est entre les mains de Red Bull ». Récemment interrogé par le magazine britannique Autosport, Pierre Gasly a rappelé que Max Verstappen a un contrat de longue durée avec Red Bull Racing.Toutefois, la situation de Sergio Pérez, arrivé en début de saison pour remplacer Alex Albon, n’est pas figée. « Nous allons voir ce qui se passe là-bas et ensuite ce que nous allons faire ensemble, a confié le Normand. Je suis évidemment sous contrat avec eux pour un peu plus de temps, et je suis assez confiant dans le fait d'obtenir des réponses à un moment donné pendant la pause estivale, ou après la pause estivale. » Mais une saison de plus chez AlphaTauri, ce qui est le souhait affirmé de son patron Franz Tost, ne serait pas une solution par défaut, même s’il admet vouloir « toujours être dans la meilleure voiture ». « Je pense qu'ils veulent un leader chez AlphaTauri pour pousser l'équipe vers l'avant et vraiment essayer de la faire progresser, et je pense qu'il y a une excellente relation de travail maintenant et une réelle volonté de faire avancer l’écurie », a assuré Pierre Gasly. Ajoutant discuter de « beaucoup de choses » avec Red Bull, Pierre Gasly admet que tout dépendra des choix de ses patrons. « C'est entre leurs mains, s'ils veulent que je monte en grade ou s'ils sont satisfaits du duo qu'ils ont, et cela dépend des performances de Sergio, et de la façon dont ils planifient l'avenir d’AlphaTauri », conclut-il.