AlphaTauri : Pour Tost, rien ne devrait faire bouger le duo Gasly-Tsunoda

Franz Tost l’assure, il espère de la stabilité chez AlphaTauri. Depuis la saison 2013 et le duo composé de Daniel Ricciardo et Jean-Eric Vergne, l’écurie basée à Faenza n’a pas jamais aligné le même duo de pilotes d’une saison sur l’autre. Le patron de la formation italienne est récemment revenu sur la potentielle concurrence venue de jeunes pousses de la filière Red Bull. « Je ne vois pas d'autre pilote », a alors confié Franz Tost dans des propos relayés par le magazine britannique Autosport. Ce dernier a même ajouté vouloir garder ses deux pilotes actuels. « J'espère que nous conserverons Pierre Gasly et aussi Yuki Tsunoda l'an prochain, car ce sera la deuxième saison pour Yuki et il connaîtra les circuits, a confié le dirigeant autrichien. N'oublions pas que nous abordons la deuxième moitié de saison, où Yuki ne connaît même pas les circuits. »

Tost : « Je ne vois aucune alternative »

Après une saison 2020 durant laquelle il a signé sa première victoire en F1, Pierre Gasly a maintenu l’essentiel du temps un très haut niveau malgré une AT02 qui n’a pas forcément les armes pour se battre aux avant-postes. Yuki Tsunoda, quant à lui, continue son apprentissage et sa récente installation en Italie, près de l’usine de Faenza, l’aide sur cette voie. « Pierre fait un travail fantastique, et Yuki, encore une fois, est un nouveau venu et il fait du bon travail, rappelle Franz Tost. Il faut qu'il prenne de l'expérience et il a beaucoup à apprendre, mais ce n'est rien de spécial. C'est logique avec les jeunes pilotes. C'est le risque que l'on prend quand un rookie rejoint l’écurie. » Mettant en avant la confiance de ses deux pilotes, le patron de la Scuderia AlphaTauri ne voit pas ce qui pourrait inciter à un changement. « Je ne vois aucune raison de changer quoi que ce soit durant la trêve quant à notre line-up de pilotes, ajoute-t-il. Et je ne vois aucune alternative. » De quoi conforter Pierre Gasly et Yuki Tsunoda avant la deuxième moitié de saison.