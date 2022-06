AlphaTauri : Pour Marko, il n'y a pas de meilleure option pour Gasly que rester

Marko assure qu’il n’y pas d’alternative meilleure pour Gasly

L’avenir de Pierre Gasly s’est un peu assombri. Alors qu’il n’a jamais caché son ambition d’avoir une deuxième chance au sein de l’écurie Red Bull Racing d’ici la fin de son contrat avec le groupe autrichien fin 2023, le Français a vu Sergio Pérez conserver la confiance de Christian Horner et Helmut Marko pour accompagner Max Verstappen à l’occasion des deux prochaines saisons. « Aujourd’hui, je ne sais pas ce qu’ils ont l’intention de faire avec moi, avait confié le Normand en mars dernier. L’année prochaine est notre dernière année ensemble, pour potentiellement aller chez Red Bull Racing, mais ce sont des choses qui sont en discussions. » Or, avec la prolongation de contrat du Mexicain, vainqueur du récent Grand Prix de Monaco, et le contrat à long terme de Max Verstappen, il est désormais acquis que Pierre Gasly ne fera pas son retour du côté de Milton Keynes et cela relance les rumeurs d’un potentiel départ du Français. « L’objectif c’est de rester en F1 au moins sur les dix prochaines années et dans une voiture qui me permette de me bagarrer pour des titres de champion du monde », avait-il ajouté.Assurant qu’il a échangé avec Pierre Gasly avant l’officialisation de la prolongation de contrat de Sergio Pérez et lui avoir « expliqué la situation », Helmut Marko est revenu sur le cas du Français dans un entretien accordé au site spécialisé germanophone Formel1.de. « Nous devons simplement attendre de voir ce qui se passe avec Gasly après 2023, a admis le conseiller spécial du groupe Red Bull pour ce qui touche au sport automobile. Quelle serait l'alternative en cas de départ anticipé ? Je ne pense pas qu'il y ait à l'heure actuelle une alternative pour lui qui serait significativement meilleure qu’AlphaTauri. » Une septième saison au sein de l’écurie basée à Faenza semble donc être la solution de court-terme pour le Rouennais avec Yuki Tsunoda comme coéquipier, et non pas une des jeunes pousses couvées par la marque autrichienne. « On peut supposer que les pilotes actuels sont déterminés, a confié Helmut Marko. Mais il y a toujours l'histoire du coronavirus, donc ça veut dire que des pilotes remplaçants peuvent venir mais je n'espère pas que quelqu'un soit touché. Ils devront tous attendre une année de plus. » Pierre Gasly, quant à lui, pourrait perdre patience et sortir du giron Red Bull après 2023.