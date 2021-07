AlphaTauri : Gasly va dans le bon sens, selon Marko

Pierre Gasly serait-il en train de faire bouger les lignes ? Deux ans et demi après sa rétrogradation de Red Bull Racing vers Toro Rosso, devenue depuis AlphaTauri, le Rouennais a su se remobiliser et évoluer dans le bon sens. Après un premier podium au Brésil en 2019, le pilote français est allé chercher à Monza sa première victoire la saison dernière avant de monter à nouveau sur le podium à Bakou en juin dernier. Dans un entretien récemment accordé à la chaîne britannique Sky Sports F1, Pierre Gasly a confié avoir évolué depuis son départ de l’écurie basée à Milton Keynes. « C'est clair que je suis un peu différent de quand j'étais chez Red Bull Racing. J'ai plus d'expérience, je pense avoir une idée claire de ce dont j'ai besoin de la part de l'équipe, de la voiture et aussi de moi-même, a confié le pilote normand. Et de l'autre côté, l'équipe me donne tout ce dont j'ai besoin, et tout ce que je demande, pour être compétitif. » Assurant penser « être le meilleur Pierre de ces quatre dernières années », Pierre Gasly a vu Helmut Marko abonder dans son sens.

Marko : « Gasly a changé »

Dans une interview accordé au site germanophone Motorsport-Total, le conseiller du groupe Red Bull confirme que « c’est le meilleur Gasly que nous ayons vu jusqu’à présent ». Alors qu’il écrase son jeune coéquipier Yuki Tsunoda et qu’il brille lors des qualifications depuis le début de la saison, Pierre Gasly pourrait vouloir poursuivre son évolution dans une écurie plus proche du haut de la grille de départ. Admettant qu’il y a « un danger quand on court aux côtés de Max Verstappen » et mettant en avant les difficultés dans l’exercice des qualifications de Sergio Pérez, Helmut Marko affirme que la « question d’un retour chez Red Bull Racing ne se pose pas ». Néanmoins, l’ancien pilote autrichien le confirme : « Gasly a changé ». « J'ai eu une longue conversation avec lui, récemment, à Graz, révèle le conseiller de Red Bull. Il ne réagit pas de la même manière que lorsqu'il était chez Red Bull Racing, et il n'a pas les mêmes performances. » De là à imaginer Pierre Gasly retourner à Milton Keynes dans un avenir proche… Avant cela, le Rouennais va devoir continuer à faire du bon travail avec AlphaTauri, qu’Helmut Marko voit concurrencer Ferrari et McLaren… si Yuki Tsunoda parvient à se hisser au niveau de son coéquipier.