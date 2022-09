AlphaTauri : Gasly s'en tient à son contrat actuel

Gasly : « J'ai un contrat avec AlphaTauri »

Pierre Gasly était attendu. Alors qu’il semble acquis qu’Oscar Piastri ne sera pas le remplaçant de Fernando Alonso chez Alpine, l’écurie française aurait fait du Normand sa cible prioritaire afin de remplir le baquet refusé de manière véhémente par l’Australien. Présent en conférence de presse ce jeudi à Zandvoort à la veille des premiers essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, Pierre Gasly s’est évertué à déclarer que « rien n'a changé » le concernant. « Je l'ai dit la semaine dernière, actuellement pour l'an prochain je suis sous contrat avec AlphaTauri, a rappelé le vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020. Tout le monde connaît ma situation contractuelle. Pour le moment, rien n'a changé. » Interrogé sur une possible communication interne à l’écurie italienne concernant son avenir, Pierre Gasly s’est montré ferme, assurant qu’il n’a « pas envie de commenter quoi que ce soit pour le moment » et qu’il se donnera « à 100% » pour son employeur actuel.Alors qu’une arrivée chez Alpine le ferait rejoindre Esteban Ocon, avec lequel il entretient des relations très fraîches, Pierre Gasly ne s’est pas étendu sur le sujet mais a tout de même glissé quelques mots. « On se connaît tous les deux depuis des années. On a beaucoup de respect l'un pour l'autre en tant que pilotes, a confié le Normand au sujet de son compatriote. Et je crois que ça a toujours été le cas. C'est un pilote très rapide, vraiment rapide, et je pense qu'on respecte ça tous les deux. » Toutefois, concernant son avenir, Pierre Gasly a avoué que « le facteur performance aura toujours la priorité sur le facteur émotionnel » malgré la très bonne relation qu’il entretient avec les dirigeants d’AlphaTauri, qui ont toujours cru en lui. Néanmoins, admettant avoir été au cœur des rumeurs, le Français s’en tient à ce qui est tangible. « On m'annonçait chez McLaren en juin, puis on m'a annoncé chez AlphaTauri en juillet, et aujourd'hui on revient vers moi avec Alpine, a-t-il confié. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais pour l'instant, le seul fait est que j'ai un contrat avec AlphaTauri. » Ce qui est la vérité du moment.