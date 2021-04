AlphaTauri : Gasly encore critiqué par Marko

Entre Helmut Marko et Pierre Gasly, le courant ne passe toujours pas. Un froid qui remonte au court passage du Français dans les rangs de l’écurie Red Bull Racing durant la première moitié de la saison 2019 et qui ne va pas en s’améliorant. Vainqueur du Grand Prix d’Italie la saison passée, le Rouennais n’a toutefois pas été considéré par la formation basée à Milton Keynes quand il a fallu remplacer un Alex Albon pas beaucoup plus convaincant durant 18 mois. Récemment interrogé par Formel1.de, l’influent conseiller pour le sport automobile du groupe Red Bull est revenu sur la cinquième place de Pierre Gasly lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn et, sans surprise, les déclarations de l’ancien pilote autrichien n’ont pas été en faveur du Français. « Je dirais que Max Verstappen aurait certainement gagné deux ou trois dixièmes en qualifications. Il aurait fait le temps de Gasly moins deux dixièmes et demi, a confié Helmut Marko. Mais il n'aurait sûrement pas été en pole. » Si Pierre Gasly est la cible de ses critiques, Helmut Marko se montre plus élogieux envers Yuki Tsunoda.

Marko fan de Tsunoda

Issu des filières Red Bull et Honda, le Japonais est venu remplacer Daniil Kvyat au volant de l’AlphaTauri. En difficulté lors des qualifications, le pilote de 20 ans a gagné quatre places en course pour marquer ses premiers points en F1 quand son coéquipier, après avoir été handicapé par un accrochage avec Daniel Ricciardo, a été contraint à l’abandon. Une performance suffisante pour satisfaire un Helmut Marko dithyrambique au sujet du Japonais. « Avec Yuki Tsunoda, nous avons un incroyable diamant brut. Nous ne voulons pas lui brûler les ailes. Nous étudierons sa progression puis nous prendrons des décisions en temps voulu, a assuré l’Autrichien. La façon dont il s'y prend, dont il fait avancer la voiture, c'est fantastique. C'est aussi quelqu'un de charismatique. Nous sommes heureux de l’avoir. » Des déclarations qui laissent entendre que Yuki Tsunoda est déjà candidat à un baquet chez Red Bull Racing, ce qu’Helmut Marko écarte du bout des lèvres. « Il y a d'abord 23 Grands Prix à courir, tempère l’ancien pilote. Nous verrons comment ça va évoluer. » Pendant ce temps, de l’autre côté du garage AlphaTauri, un pilote a déjà fait ses preuves et aurait beaucoup à gagner à avoir un matériel de tout premier ordre.