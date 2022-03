AlphaTauri : Gasly ambitionne toujours de rejoindre Red Bull Racing

Pierre Gasly sait que le temps joue contre lui. Chef de file de l’écurie AlphaTauri depuis son retour à Faenza à l’été 2019, le pilote normand a tout connu avec l’écurie italienne dont le bonheur d’une victoire à Monza en 2020. Toutefois, le Tricolore assure continuer de croire à une chance chez Red Bull Racing dans un avenir proche. « Je sais juste que je dois faire pareil que les années précédentes, a répondu Pierre Gasly à la question de savoir ce qu’il doit faire pour convaincre dans un entretien accordé à Motorsport.com. Il faut juste que je continue à obtenir les résultats, à pousser l'équipe vers l'avant et à la mener de la bonne manière. » Confirmant que son contrat avec la structure Red Bull arrive à son terme à l’issue de la saison 2023, le Français sait qu’il doit tout donner pour espérer remplacer Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen avant cette échéance. « Il n'est plus confidentiel que je n'ai qu'une autre année de contrat après celle-ci, a admis le Tricolore. Et il est évident que soit nous réussissons à passer chez Red Bull, soit ça ne se fait pas. Ce qui se passera ensuite, il est bien trop tôt pour en parler. »

Gasly veut jouer les victoires en F1

Sans le dire ouvertement, Pierre Gasly laisse entendre que s’il ne parvient pas à convaincre les dirigeants de Red Bull Racing d’ici la fin de la saison 2023, son avenir s’écrira loin de la filière de la marque autrichienne, au sein de laquelle il a vécu l’essentiel de sa carrière en sport automobile. « Je me concentre sur le fait de faire de mon mieux. Mais je veux évidemment être dans une voiture rapide pour me battre pour la victoire, et c'est la seule chose qui compte, ajoute le pilote français dans cet entretien. Je veux gagner en Formule 1 et il faut que j'aie une voiture qui me permet de gagner. Nous en discuterons avec Helmut le moment venu. » Au-delà du seul Helmut Marko, Pierre Gasly va également devoir convaincre Christian Horner, qui n’a jamais caché un certain ressentiment à l’encontre du pilote tricolore après les six mois passés par ce dernier au sein de l’écurie basée à Milton Keynes, où il avait déjà dû composer avec Max Verstappen, devenu encore plus indéboulonnable avec le titre mondial acquis l’an passé et sa récente prolongation de contrat XXL jusqu’en 2028. Son talent reconnu par tout le paddock, Pierre Gasly pourrait ne bien avoir des solutions loin du giron Red Bull le cas échéant.