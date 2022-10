AlphaTauri : De Vries a été bien conseillé par Verstappen

welcome to the team, @nyckdevries! 🇳🇱 ✌️ the Dutchman will replace the outbound @pierregasly for 2023!

Verstappen : « Après Monza, il n'y avait plus de discussion »

Max Verstappen ne sera plus le seul Néerlandais sur la grille de départ. Alors que Pierre Gasly va officiellement rejoindre Alpine la saison prochaine, le Normand va laisser son baquet chez AlphaTauri à Nyck de Vries. Une signature pour laquelle le champion du monde en titre assure avoir une petite part de responsabilité, affirmant avoir convaincu son compatriote de faire le premier pas pour obtenir un baquet de titulaire en 2023 après une première expérience en Grand Prix réussie à Monza au début du mois de septembre. « On a dîné ensemble le lendemain de Monza, et je lui ai dit d’appeler Helmut Marko, qu'on ne savait jamais ce qui pouvait se passer. C'était aussi le bon moment pour l'appeler. Helmut est probablement encore dans l'excitation le lundi, au lendemain de la course. Tout s'est bien passé et je suis très heureux pour lui. » Après avoir gagné le titre en GP2 lors de la saison 2019 puis avoir été sacré champion du monde en Formule E l’an passé, le Néerlandais va avoir sa chance au plus haut niveau.Informé de la situation en amont de l’officialisation, Max Verstappen n’a pas caché sa joie de voir Nyck de Vries le rejoindre en Formule 1 dès la saison prochaine. « C'est évidemment incroyable pour lui, il fait tous les efforts depuis longtemps. Avoir enfin cette opportunité est formidable pour lui, a confié le pilote Red Bull Racing. Je crois aussi qu'après Monza, il n'y avait plus de discussion, je crois. Helmut Marko est quelqu'un qui, quand il aime quelque chose, est assez audacieux pour aller jusqu'à le mettre dans la voiture, non ? Alors que d'autres équipes sont peut-être un peu plus prudentes. » Le futur patron de Nyck de Vries, Franz Tost a admis que la performance de premier plan réalisée par le Néerlandais lors du dernier Grand Prix d’Italie a eu « une grande influence » sur la décision de l’engager. « Avec les circonstances particulières d'autres pilotes quittant leur équipe, Red Bull a aussi décidé de ne pas prendre Pierre Gasly à partir de 2024, et tous ces éléments réunis ont conduit à la décision selon laquelle Nyck de Vries était la meilleure option, et qu'il s'intégrera bien dans l’équipe », a ajouté le dirigeant autrichien.