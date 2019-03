Alonso se verrait bien en F1 en 2020

Fernando Alonso a décidé de quitter l'écurie McLaren à la fin de l'année dernière. Pour autant, il n'a pas tiré un trait sur la Formule 1. Et si en plus du championnat d'Endurance (WEC), il mise surtout sur un succès aux 500 Miles d'Indianapolis afin d'obtenir la Triple Couronne, un retour dans la catégorie reine semble clairement d'actualité. "La F1 va toujours me manquer parce que ce sont les voitures les plus rapides de la planète. Si tu as la possibilité de rejoindre une équipe avec la possibilité de gagner, tu répondras toujours oui. PArce que la F1, c'est la F1", a déclaré Alonso dans une interview pour Rubens Barrichello. Il reste à savoir si une équipe de pointe tentera de le recruter.